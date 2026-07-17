logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Hawks temen un arranque sin Gueye

Por AP

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Los Hawks temen un arranque sin Gueye
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ATLANTA.- El ala-pívot de los Hawks de Atlanta Mouhamed Gueye podría perderse el inicio de la temporada 2026-27 tras someterse a una cirugía por una fractura en el pie izquierdo sufrida durante un entrenamiento.

      Los Hawks informaron el miércoles que Gueye fue operado el martes, después de sufrir la lesión el 8 de julio. Gueye, de 2,11 metros, promedió 4,4 puntos y 3,6 rebotes para Atlanta la temporada pasada. Disputó 77 partidos, incluidos ocho como titular, después de haber sido titular en 28 encuentros y promediar 6,0 puntos y 4,2 rebotes en la temporada 2024-25.

      Los Hawks indicaron que el estado de Gueye se actualizará en un plazo de tres a cuatro meses, un calendario que podría coincidir con el inicio de la próxima temporada.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        MLS evalúa descenso y ascenso, dice Don Garber
        MLS evalúa descenso y ascenso, dice Don Garber

        MLS evalúa descenso y ascenso, dice Don Garber

        SLP

        AP

        El comisionado Don Garber señala que la MLS no considera viable el descenso y ascenso por las inversiones actuales.

        Camiseta de Pelé en final de 1958 se vende por 4.9 millones
        Camiseta de Pelé en final de 1958 se vende por 4.9 millones

        Camiseta de Pelé en final de 1958 se vende por 4.9 millones

        SLP

        AP

        La prenda es la segunda camiseta de fútbol más valiosa vendida, detrás de la de Maradona en 2022.

        Max Verstappen deja abierto su futuro en Red Bull antes de Bélgica
        Max Verstappen deja abierto su futuro en Red Bull antes de Bélgica

        Max Verstappen deja abierto su futuro en Red Bull antes de Bélgica

        SLP

        AP

        El piloto elogió la comunicación abierta y transparente con el director del equipo Laurent Mekies.

        España entrena en Nueva Jersey con humo de incendios forestales
        España entrena en Nueva Jersey con humo de incendios forestales

        España entrena en Nueva Jersey con humo de incendios forestales

        SLP

        AP

        Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre debido al humo que afecta el área de entrenamiento de España.