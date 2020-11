Los hijos de Diego Armando Maradona piden su tutela

La vida familiar de Diego Armando Maradona ha sido compleja desde hace tiempo. Desde su divorcio con Claudia Villafañe han pasado varias parejas a su alrededor. Las últimas, Rocío Oliva, su novia durante varios años y Verónica Ojeda madre del último hijo reconocido.

Ahora ha comenzado una batalla por quién va a estar al lado de Diego Armando en estos momentos complicados, debido a que será intervenido para quitarle un coágulo en la cabeza. Según medios argentinos, su hija mayor, Gianinna, seguida por Dalma, Jana y Diego Jr. solicitaron la tutela legal de su padre, y además se solicitó que ingresen solo a la clínica los familiares directos.

En redes sociales, Dalma Maradona publicó su rechazo a que el técnico fuera a un homenaje al estadio de Gimnasia por sus 60 años. "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a "un periodista" a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... y ahora??? Bueno... No estamos tan locas, no?", escribió.

Y por ahora dice, se ha contenido: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos chupasangre que no le pase nada...".