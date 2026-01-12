Los Rams sorprenden con remontada en los playoffs

LOS ÁNGELES (AP) — Es fácil olvidar en la euforia de la dramática remontada de los Rams para vencer a los Panthers de Carolina en el primer duelo de los playoffs que el primer paso en la postemporada de Los Ángeles no debería de haber sido tan difícil.

Los Rams (13-5) se consolidaron como contendientes al Super Bowl al iniciar la campaña con foja de 11-3, y eran favoritos por dos dígitos sobre los Panthers, que llegaron al duelo de comodín con un récord por debajo del .500.

Los Ángeles llegó a estar arriba 14-0 antes de Charlotte los superara 31-13 en los siguientes dos periodos necesitando una épica remontada orquestada por Matthew Stafford en el último cuarto para sobrevivir.

"De lo que estoy orgulloso es de que encontramos la manera de terminar", dijo el lunes el entrenador Sean McVay. "Ha habido algunas ocasiones en las que establecimos ventajas y no pudimos mantener ese impulso y hacer esas jugadas críticas para marcar la diferencia".

Antes de que los Rams visiten Chicago (12-6) el domingo por un lugar en el juego de campeonato de la NFC, McVay está decidido a abordar los crecientes defectos de su equipo, desde la deficiente defensiva, los errores ofensivos más específicos, hasta un juego de equipos especiales desastroso.

McVay sabe que nadie ha olvidado que Los Ángeles estaba en posición de obtener el primer puesto general de la NFC cuando tenía una ventaja de 16 puntos en el cuarto periodo en Seattle hace solo un mes, solo para terminar posiblemente pasando toda la postemporada jugando fuera de casa.

Tampoco pierde de vista el hecho de que ganar es lo que importa, no las actuaciones menos que dominantes de los Rams contra todos los oponentes.

Y sabe que hay mucho que arreglar para un equipo que simplemente no está ejecutando tan nítidamente como lo hizo de septiembre a noviembre. Eso es inusual para los equipos de McVay, que típicamente mejoran y avanzan a medida que avanza la temporada.

Los problemas de los Rams quedaron claros con sus nueve penalizaciones para 83 yardas ante Carolina, un número asombroso de banderines para el equipo menos penalizado durante la temporada regular.

La mejor ofensiva de la NFL en la temporada regular ha continuado produciendo puntos a un ritmo alto, pero la defensa no ha sido excelente últimamente.

Después de una racha de 16 juegos en las últimas dos temporadas en las que los Rams mantuvieron a ocho oponentes en diez puntos o menos, han permitido al menos 27 a cada oponente —excepto los Cardinals— desde el Día de Acción de Gracias.

"Creo que hay algunas cosas que podemos observar", dijo McVay. "Hemos jugado contra buenos equipos y ellos hicieron buenas jugadas, pero conozco los estándares de lo que podemos hacer defensivamente... Creo que podemos jugar mejor".

Qué funciona

A pesar de algunos errores aislados, la línea ofensiva tuvo otro juego sólido en Charlotte. Stafford fue capturado solo una vez y golpeado seis veces, mientras que el juego terrestre acumuló 116 yardas en 27 carreras diseñadas. Stafford tuvo suficiente tiempo y espacio para liderar la serie ganadora. La línea podría mejorar mucho si el guardia derecho Kevin Dotson regresa de su lesión esta semana.

Necesita ayuda

No han desaparecido los problemas de equipos especiales a lo largo de la temporada que llevaron al primer despido de un asistente en medio de una temporada para McVay. Al final del juego, Tanner Ingle, quien es miembro de su equipo de prácticas, no mantuvo su bloqueo sobre Isaiah Simmons de Carolina, quien bloqueó el despeje de Ethan Evans y creó el campo corto para el touchdown de ventaja de los Panthers con 2:39 por jugar.

"Este es un jugador en el que creo, y cometió un error", dijo McVay. "Aprendemos de ello y crecemos".