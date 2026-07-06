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Los Rojos de la UPSLP comienzan triunfante

Gana en 3 de los cuatro duelos disputados en la primera jornada

Por Romario Ventura

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Los Rojos de la UPSLP comienzan triunfante
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      La organización Rojos UPSLP arrancó de manera exitosa su participación en la temporada 2026 de la Liga FADEMAC Occidente, al imponerse en tres de los cuatro encuentros disputados durante la primera jornada, celebrada este sábado en casa ante la tradicional organización Lions de León, Guanajuato.

      En una intensa jornada de futbol americano infantil y juvenil, las diferentes categorías de la escuadra potosina demostraron el trabajo realizado durante la pretemporada al conseguir resultados contundentes frente a uno de los programas con mayor tradición en la región del Bajío.

      Los marcadores de la primera fecha fueron los siguientes: Hornets derrotó 38-6 a Lions. Rabbits consiguió una sólida victoria de 33-0. Ponys también dominó su compromiso con marcador de 38-0. Falcons no le alcanzo y cayo 0-36

      Con este inicio, Rojos UPSLP dejó en claro el buen momento que atraviesa su programa deportivo, reflejando en el terreno de juego el compromiso, la preparación y la disciplina que caracterizan a cada una de sus categorías.

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      Más allá de los resultados, la organización destacó que el futbol americano representa una herramienta de formación integral, al impulsar valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la perseverancia y el liderazgo entre sus jugadores.

      Asimismo, el club reconoció el esfuerzo de atletas, entrenadores y familias, quienes forman parte del crecimiento del proyecto deportivo y fueron pieza clave para comenzar la campaña con resultados positivos.

      Con este prometedor arranque, Rojos UPSLP pone la mira en las siguientes jornadas de la Liga FADEMAC Occidente 2026.

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