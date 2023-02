Los Super Bowls que fueron en Arizona y son históricos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (L La edición número 57 del Super Bowl se llevó a cabo en Arizona, que por cuarta ocasión albergó el partido más importante de la NFL y como ya es costumbre, se vivió un partido histórico. Los Chiefs de Kansas City remontaron en el último cuarto para derrotar a los Eagles de Filadelfia por 38-35 en los últimos 11 segundos de partido.



A continuación, los partidos más memorables de Super Bowl que se llevaron a cabo en Arizona.

SUPER BOWLS AGÓNICOS EN ARIZONA

- SUPER BOWL XXX: los Dallas Cowboys se enfrentaron a los Pittsburgh Steelers en un duelo que enfrentó a dos de las franquicias más importantes de la NFL. Dallas tuvo una ventaja de 13 puntos y a partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta hasta que la Estrella Solitaria se impuso por 27-17.

- SUPER BOWL XLII: disputado en Glendale, los Giants de New York se convirtieron en el primer equipo comodín de la NFC en ser campeones de la NFL. Por si no fuera suficiente, lo hicieron superando a los Patriots de Tom Brady que marchaban invictos. En este partido se llevó a cabo la famosa atrapada de 32 yardas de David Tyree con el casco.



- SUPER BOWL XLIX: si se tiene que hacer la descripción de un partido no apto para cardiacos, sería este. En la sexta aparición de Tom Brady en Super Bowl, vivió una noche que nunca olvidará. Julian Edelman le dio la ventaja de 28-24 a los Pats sobre Seahawks con menos de dos minutos por jugar y una intercepción al final del partido selló el triunfo de New England.

Finalmente, la remontada de Kansas City entra a esta lista selecta de partidos emocionantes en Arizona.