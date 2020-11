Lozano envía mensaje a los clubes de la Liga MX

Jaime Lozano, técnico de la Sub 23, está a la espera de que la Concacaf confirme fechas y sedes del preolímpico.

De entrada está la idea de que el torneo se desarrolle en Guadalajara en marzo, pero nada está confirmado.

"En estas fechas sabremos. Me encantaría que fuera aquí en Guadalajara... Esperemos la mejor decisión, lo más importante es la salud de todos. Se habla de la burbuja en Orlando (Florida), pero tengo la esperanza de que todo vaya como hasta ahora y que el Preolímpico pueda ser en casa".

De igual forma, espera que los clubes cedan a los jugadores cuando llegue el momento de los torneos oficiales, a pesar de que no sean Fecha FIFA: "Hay mucha apertura y la posibilidad de que quieren que los jugadores vengan, sabemos que los presidentes quieren que los jugadores tengan esa experiencia".

Esta ha sido la última concentración del año, espera que antes del preolímpico, le den algunas fechas para entrenar: "Sí, hay concentraciones previas para el preolímpico. No hay nada oficial. Sabíamos que era la última concentración el año. Estamos a la espera de tener muchas más y esperamos tener aunque sea un partido de cara al preolímpico, pero ni siquiera está hablado, mucho menos cerrado".

AMISTOSO

LA Sub 23 tuvo un juego amistoso ante Cruz Azul, y sobre el encuentro, Lozano indicó: "Fue muy bueno, prefiero enfrentar a estos equipos de experiencia de mucha calidad, siempre habrá cosas que mejorar y algunos jugadores que es importante verlos".

