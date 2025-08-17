logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lucas Ocampos anota doblete en victoria de Monterrey sobre Mazatlán

El Monterrey se impone al Mazatlán en un partido lleno de emociones

Por El Universal

Agosto 17, 2025 08:43 p.m.
A
Lucas Ocampos anota doblete en victoria de Monterrey sobre Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Aún no conocemos la mejor versión del Monterrey, la noche de este domingo estuvo cerca y terminó sufriendo ante Mazatlán. En el cierre de la jornada 5 del Apertura 2025, Rayados ganó (3-2) para sumar su cuarta victoria consecutiva en Liga MX y además, sumarse a la cima del campeonato.

El fracaso en Leagues Cup quedó atrás y los jugadores de la Pandilla respaldaron con su actuación las declaraciones de Domenec Torrent, quien puso su foco exclusivamente en la Liga MX. Ahora, con 12 puntos, Monterrey es líder junto al Pachuca.

El partido del Monterrey fue casi perfecto. Supo manejar el ritmo del juego y explotó sus virtudes para pasar por encima a un débil Mazatlán, que la única forma que encontró para hacer daño en el primer tiempo fue a través de un error. Después de un mal despeje de Óliver Torres, José Joaquín Esquivel (12') soltó un potente disparo que se metió en el ángulo superior derecho de la portería rayada.

Sin embargo, la respuesta del conjunto local no tardó en llegar. En su partido número 100 con la camiseta de Rayados, Víctor Guzmán (15') anotó el empate del partido con un gol de cabeza, después de un gran centro de Jesús "Tecatito" Corona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes de la segunda mitad, el partido estaba liquidado. La gran figura del encuentro, Lucas Ocampos (25'), rompió la sequía de ocho meses y 29 partidos con una definición en dos tiempos para darle la ventaja por primera vez en el partido al Monterrey. El último gol de Ocampos había sido en diciembre del 2024, antes de su lesión en la final de ida del Apertura 2024 contra América. Y faltaba más por entregar. En el cuarto minuto de adición (49'), se quitó a dos jugadores de encima en el borde del área y soltó un disparo cruzado imposible de atajar para Ricardo Gutiérrez.

Sobre el final del encuentro, Omar Moreno (82') convirtió el segundo gol de los Cañoneros, pero no modificó el resultado final, que significó victoria para el Monterrey.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lucas Ocampos anota doblete en victoria de Monterrey sobre Mazatlán
Lucas Ocampos anota doblete en victoria de Monterrey sobre Mazatlán

Lucas Ocampos anota doblete en victoria de Monterrey sobre Mazatlán

SLP

El Universal

El Monterrey se impone al Mazatlán en un partido lleno de emociones

Tres aficionados de Tigres son identificados tras peleas
Tres aficionados de Tigres son identificados tras peleas

Tres aficionados de Tigres son identificados tras peleas

SLP

El Universal

Tres responsables de peleas en estadio Universitario tras partido Tigres vs América son identificados y detenidos. Liga MX se pronuncia.

América femenil se impone en el clásico capitalino femenil
América femenil se impone en el clásico capitalino femenil

América femenil se impone en el clásico capitalino femenil

SLP

El Universal

El equipo femenil del América triunfa en un emocionante partido contra Pumas en el Clásico Capitalino

Horarios y canales para la jornada 5 del Apertura 2025
Horarios y canales para la jornada 5 del Apertura 2025

Horarios y canales para la jornada 5 del Apertura 2025

SLP

El Universal

Querétaro busca su primera victoria ante Atlas, mientras que Monterrey es favorito frente a Mazatlán en la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX