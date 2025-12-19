M. Flores pide su salida a Tigres

El mediocampista Marcelo Flores ha solicitado formalmente su salida de Tigres UANL de cara al mercado invernal, motivado principalmente por la escasa participación que ha tenido en el equipo durante el Apertura 2025.

El jugador de 22 años, con doble nacionalidad: mexicana y canadiense, acumuló apenas 296 minutos en el torneo, distribuidos en siete partidos entre Liga MX y Leagues Cup. Esta limitada actividad ha generado frustración en el entorno del futbolista, quien busca un nuevo destino para garantizar minutos regulares y potenciar su desarrollo.

Flores llegó a Tigres en el verano de 2023, procedente de las fuerzas básicas del Arsenal de Inglaterra, tras una cesión en el Real Oviedo de la Segunda División española. Su incorporación se presentó como una apuesta a futuro por parte del club regiomontano, entonces dirigido por Robert Dante Siboldi.

En su etapa inicial con los felinos, mostró destellos de calidad como extremo, con un buen arranque que incluía contribuciones ofensivas. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio en el banquillo, su rol se vio reducido significativamente bajo la gestión de Guido Pizarro.

El contrato de Flores con Tigres se extiende hasta junio o diciembre de 2027, dependiendo de las cláusulas, con una opción adicional por parte del club. Su valor de mercado se estima alrededor de los 1.3 millones de dólares, según plataformas especializadas.

A lo largo de su trayectoria en el equipo, ha disputado más de 72 partidos, registrando 11 goles y 4 asistencias, aunque su rendimiento no ha alcanzado las expectativas iniciales para consolidarse como titular indiscutible. La principal motivación detrás de esta decisión es la proximidad del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por el momento, no se han reportado ofertas concretas por el jugador, aunque se especula con interés de clubes como América, que podría verlo como una opción para cumplir con la regla de minutos de juveniles y reforzar su ataque. Otros equipos de la Liga MX también podrían entrar en la puja, dada su versatilidad en la zona ofensiva.