Maganda hará plantón en la FMF para exigir la salida de Brizio

El silbante Adalid Maganda llevará su protesta ante las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ubicadas en Toluca, y no se moverá de ahí hasta que lo reciban. En una pequeña manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, en la cual estuvo acompañado por su abogado, su madre, otros exárbitros y Rey David Cisneros –presidente de la asociación de afrodescendientes Yanga–, Maganda comunicó su siguiente pasó y volvió a exigir la salida de Arturo Brizio Carter de la presidencia de la Comisión de Arbitraje.

"El 15 de marzo haremos un plantón permanente a las afueras de la Federación Mexicana de Futbol, allá en Toluca, para ver si así nos hacen caso. Vienen muchas personas en apoyo de diferentes partes de la República y les hago un llamado a todas las personas que quieran unirse a la causa a presentarse", comentó el silbante, quien fue dado de baja por la organización hace un mes.

"Pretendemos recuperar mi empleo, que me costó mucho tiempo conseguirlo, y que se vaya Brizio; regresaré al arbitraje, siempre y cuando, el racista de Brizio ya no esté ahí. Si ya no me quieren ahí, deben indemnizarme conforme a la ley", añadió el acapulqueño.

Maganda ha manifestado que fue cesado de la Comisión de Arbitraje por supuestas acciones de racismo por parte de Brizio, quien se ha defendido con el actuar del juez en diversas categorías del balompié nacional. ?"El que calla, otorga", añadió el representante legal de Adalid, Proceso González Calleja. "No conozco un árbitro perfecto en el mundo, sin fallas. Sabemos que es racismo y no es del gusto de Brizio".

Maganda recordó que, hace dos años, "me levantaron unos judiciales y me golpearon", como una manera de intimación para dejar de acusar a la Comisión de Arbitraje sobre los insultos que recibió por parte del presidente de la misma.

"Estoy levantando una acta ante un notario: si algo me llegara a pasar a partir de hoy, que se vaya todo el peso de la ley de la Federación y de Arturo Brizio", lanzó el silbante, quien no pita en la Liga MX desde la Jornada 1 del Guardianes 2021, el 10 de enero, en el duelo entre Toluca y Querétaro.

"Hay un trato poco digno que se le da a los árbitros y de otros empleados de la Federación Mexicana de Futbol. Hace más de dos años, Adalid tuvo su demanda ante la Conapred [Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación] y la Conciliación de Arbitraje por la discriminó que manifestó Brizio y lo pudo externar", lo respaldó Carlos González, exasistente y quien también fue cesado por la Comisión.

Explica por qué se minimizan insultos racistas

Que la Comisión Disciplinaria no encontrara pruebas suficientes para comprobar la acusación de racismo de un jugador del Atlético de San Luis sobre el defensa del Santos, Félix Torres, no sorprendió a Adalid Maganda.

El árbitro, en constante lucha por los insultos raciales que presuntamente recibió por parte de Arturo Brizio Carter, indicó el por qué se falló en detectar los señalamientos presentados por los laguneros.

"Estamos viendo que a la Federación [Mexicana de Futbol] no le conviene que se hable de racismo aquí en México. ¿Por qué la Comisión Disciplinaria no abrió una investigación más a fondo? Hay videos en los cuales se escuchan a personas que insultan al árbitro y al jugador. ¿Por qué dicen que no hay racismo contra mi compañero Félix Torres?", comentó Maganda, durante su manifestación en en Zócalo.

"Él [Torres] salió a denunciar, así como yo, y no le han hecho caso. Es muy importante que la Comisión y, sobre todo, la FIFA voltee a ver este asunto en México… en la Federación hay mucho racismo y esperemos que, a partir de ahora, se acabe por completo", añadió.

El 24 de febrero, cuatro días después del incidente en el estadio Alfonso Lastras, la Comisión Disciplinaria comunicó que "después de analizar diligentemente las pruebas que se tuvieron a la vista, no se encontraron elementos que con certeza demuestren la culpabilidad de Germán Berterame, por lo tanto, esta CD carece de elementos para sancionar al jugador" y que los insultos –mencionados por Maganda– fueron hacia el cuerpo arbitral y aceptados por el representante del Atlético de San Luis.

"El racismo debe acabarse en todas las instancias; debe existir un precedente para que se haga justicia", insistió Maganda.

El silbante –cesado desde el día 2 del mes pasado– ya acudió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a reabrir el caso de racismo en su contra, en el cual señala como principal responsable a Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de Arbitraje, y comunicó que a partir del 15 de marzo hará "un plantón permanente a las afueras de la Federación Mexicana de Futbol".