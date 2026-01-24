Manchester City vence sin Erling Haaland en el equipo titular

Manchester City dejó fuera del equipo titular a Erling Haaland. Resultó ser una buena decisión.

El delantero más temido de la Liga Premier y máximo goleador fue relegado al banquillo el sábado después de anotar solo un gol en sus últimos ocho partidos, y el City respondió a las alarmantes derrotas consecutivas con una victoria 2-0 sobre el colero Wolverhampton.

La racha de 13 partidos invictos de Liverpool terminó, sin embargo, tras conceder prácticamente en el último suspiro del partido para perder 3-2 de visita ante el Bournemouth.

Sin Haaland, Omar Marmoush y Antoine Semenyo jugaron como extremos altos en una configuración táctica ajustada y anotaron goles en la primera mitad para el City. Fue el tercer gol de Semenyo en cuatro partidos desde que se unió desde Bournemouth en un acuerdo de 87 millones de dólares y también golpeó el travesaño en la segunda mitad.

Marc Guehi comenzó después de completar su traslado desde Crystal Palace el lunes y ayudó a reforzar la tambaleante defensa del City que estaba sufriendo en las dolorosas derrotas ante el Manchester United y Bodø/Glimt durante la última semana.

Haaland entró como suplente al 73, pero no tuvo una oportunidad clara. Es probable que regrese al equipo titular el miércoles para el vital partido de la Liga de Campeones del City contra Galatasaray, a menos que a Guardiola le haya gustado lo que vio contra los Wolves sin su estrella.

"La energía fue realmente buena en la primera mitad", dijo Guardiola. "Los últimos 20-25 minutos fueron un poco planos, pero considerando la cantidad de partidos, fue un buen resultado y, con suerte, podemos llevar buena energía para nuestro partido del miércoles".

Guardiola pasó más tiempo enfurecido por los estándares de arbitraje después de que Farai Hallam, un árbitro que dirigía su primer partido de la Premier League, se negó a dar un penalti al City cuando el marcador estaba 1-0 después de que Marmoush desvió el balón contra el brazo del defensor de los Wolves, Yerson Mosquera. Hallam se mantuvo en su veredicto original después de que el VAR le pidiera que revisara su decisión en el monitor al lado del campo.

"El árbitro hizo un gran debut —ahora todos lo conocerán", dijo Guardiola.

El City, que es segundo, se movió cuatro puntos detrás del Arsenal, que recibe al Manchester United el domingo.

Liverpool concede un gol en el último suspiro

Amine Adli anotó un gol desordenado para el Bournemouth en el quinto minuto del tiempo de descuento, justo cuando parecía que Liverpool se llevaría un punto después de remontar dos goles en contra.

Los goles de Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai —con un tiro libre curvado al 80— completaron la remontada del Liverpool, pero hubo un giro en la trama.

"Es un juego cruel si pierdes en el tiempo extra después de remontar un 2-0 en el descanso", dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot.

Liverpool había empatado sus cuatro partidos de liga anteriores, por lo que ahora estaba en una racha de cinco partidos sin ganar, y era vulnerable en el cuarto lugar en una decepcionante defensa del título.

Presión de nuevo sobre Frank

Cristian Romero igualó a los 90 minutos para rescatar un empate 2-2 para Tottenham ante el penúltimo Burnley.

Aún así, fue un resultado decepcionante para el presionado entrenador de Tottenham, Thomas Frank, quien recibió críticas de los propios fanáticos durante la derrota en casa ante West Ham el fin de semana pasado, solo para obtener algo de respiro en una victoria de la Liga de Campeones sobre Borussia Dortmund a mitad de semana.

Los ataques de los seguidores se reanudaron en Burnley.

"El mensaje para los fanáticos, como he dicho todo el tiempo, es que estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que todo vaya en la dirección correcta", dijo Frank, "y que seguiremos haciendo eso".

Fulham también anotó tarde y fue un gol de la victoria; el gol de Harry Wilson aseguró una victoria 2-1 sobre Brighton.

West Ham busca dejar la zona de descenso

La apuesta de West Ham por escapar de la zona de descenso de la Premier League cobró impulso con la victoria el sábado 3-1 sobre Sunderland.

Fue la segunda victoria consecutiva para West Ham, que ya tenía tres goles de ventaja a los 43 minutos gracias a un cabezazo de Crysencio Summerville, un penal de Jarrod Bowen y un disparo de larga distancia de Mateus Fernandes.

Brian Brobbey anotó para Sunderland en la segunda mitad.

West Ham, que superó 2-1 al Tottenham el fin de semana pasado para su primera victoria en cualquier competición desde principios de noviembre, se mantiene en la zona de descenso, pero ahora está a solo dos puntos del Nottingham Forest, que visita a Brentford el domingo.