Manolo Cintrón queda fuera de Santos del Potosí

La institución potosina agradeció la entrega y liderazgo durante su gestión

Por Romario Ventura

Agosto 25, 2025 04:33 p.m.
A
Tras un inicio de temporada complicado y sin lograr encaminar una racha positiva en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) 2025, el Club Santos del Potosí confirmó este lunes por la tarde la salida del estratega puertorriqueño Manolo Cintrón del banquillo.

La institución potosina emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento al entrenador por su entrega y liderazgo durante su gestión.

"Con profundo respeto y sincera gratitud, nos despedimos de nuestro coach Manolo Cintrón. Reconocemos en él un liderazgo ejemplar, un compromiso inquebrantable y una pasión que trascendió dentro y fuera de la cancha. Agradecemos cada momento compartido, sus enseñanzas y el valioso papel que desempeñó como parte de nuestra familia", señaló el club.

Cintrón, quien llegó con la misión de consolidar un proyecto competitivo en San Luis Potosí, no logró revertir la irregularidad del equipo en esta campaña. Su salida abre la puerta a que la directiva busque nuevas alternativas para retomar el rumbo en la presente temporada.

El club aún no ha anunciado al técnico que tomará las riendas de manera definitiva para el cierre de campaña, el estratega inmediato en la institución sería el auxiliar de Citrón, el mexicano Amsy Maytorena.

Romario Ventura

