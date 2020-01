Maradona es el mejor de la historia, pero no lo respeto: Peter Shilton

Después de casi 34 años de que el argentino Diego Armando Maradona diera origen a "La mano de Dios", en el Mundial de México 1986, el exguardameta inglés Peter Shilton recordó este miércoles con molestia la acción protagonizada por el "Pelusa".





Inglaterra y Argentina se vieron las caras en los cuartos de final de dicha competencia, el partido fue muy equilibrado hasta que Maradona remató con la mano un mal rechace del defensor Steve Hodge, el balón terminó en las redes pero la acción no fue invalidada por los árbitros del cotejo.





"Ese partido se recuerda por las razones equivocadas. Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que lo golpeó con la mano. Él no me superó. Él hizo trampa", indicó tajante en una entrevista publicada por un medio británico.





De igual manera, aseguró que a pesar de las críticas que el VAR ha recibido recientemente, hubiera representado una gran herramienta para la causa inglesa, ya que el gol debía ser anulado y el resultado podría haber sido diferente, ya que Argentina se hizo de la victoria 2-1, derrotó a Bélgica en semifinales y se proclamó campeón al vencer a Alemania Federal en la gran final.





"He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré", concluyó.