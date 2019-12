Maradona relata que vio llorar a Messi en Sudáfrica 2010

Tras la goliza que le propinó Alemania a la Selección de Argentina en el mundial de Sudáfrica 2010, Lionel Messi, de 23 años en ese entonces, no pudo contener el llanto después de la derrota, según Diego Armando Maradona.

En una entrevista, Diego reveló dicha historia -hasta ahora desconocida – sobre Messi. Aquel partido de hace nueve años, la albiceleste quedó eliminada de la Copa del Mundo por marcador de 4 a 0, en la ronda de cuartos de final.

"Lo vi llorar como un bebé en la ducha, cuando perdimos 4-0 con Alemania y los que se hacían los caudillos ya andaban pidiendo un vuelo para irse antes" relató Maradona.

El técnico argentino aprovechó la oportunidad para criticar a algunos elementos de ese combinado nacional.

"Cuando nos goleó Alemania, mientras uno que nació en La Plata (Juan Sebastián Verón) estaba buscando vuelos para volverse, Leo Messi estaba llorando en las duchas. Yo lo vi, no me lo contaron".

"El Pelusa", afirmó también que lleva una relación con Leo: "Nunca me van a enfrentar con Messi. Lo quiero mucho a Leito. Y él me quiere mucho a mí".