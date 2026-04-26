Maratón Londres 2026: 38 récords Guinness y atletas destacados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 26 de abril se llevó a cabo la 46° edición del Maratón de Londres, consolidado como uno de los eventos más emblemáticos del atletismo a nivel mundial y la tercera prueba del circuito World Marathon Majors en este 2026.

Récords Guinness y marcas históricas en el Maratón de Londres 2026

En el recorrido de más de 42 kilómetros de este domingo, se reunieron corredores de élite, campeones olímpicos, poseedores de récord y aficionados al deporte. Entre ellos, 76 corredores buscaron conseguir un título de Récord Guinness con el entusiasmo al máximo.

Al finalizar el evento, se establecieron un total de 38 récords durante el Maratón de Londres 2026. Durante casi dos décadas, Guinness World Records ha celebrado a los corredores ambiciosos y creativos que deciden superar sus límites para conseguir un certificado.

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Tiempos históricos y atletas destacados

En cuanto al récord de tiempos, la etíope de 29 años Tigist Assefa, subcampeona olímpica en París 2024, batió su propio récord mundial del año pasado en la categoría femenina, con un tiempo total de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

Por su parte, el keniano Sebastian Sawe hizo historia al convertirse en el primer hombre en bajar de las 2 horas en una competencia oficial, registrando un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. El atleta superó el récord de Kelvin Kiptum, de 2 horas y 35 segundos.

No obstante, otros participantes también buscaron dejar su huella de manera personalizada en la maratón, compitiendo disfrazados o portando prendas de vestir inusuales, desde zuecos hasta caracterizaciones completas de personajes de la cultura pop.

Entre los más destacados figuran Ben Green, quien corrió la maratón más rápida vestido de supervillano, en 2 horas, 48 minutos y 15 segundos. Otro récord fue otorgado a Alexander Betts, quien completó la carrera usando un birrete y una toga de graduación.

Por su parte, Dominicus Boudewijin corrió la maratón en 3 horas, 21 minutos y 42 segundos vistiendo un traje de vestir y zapatos. La participante Sharon Jones finalizó el recorrido en 3 horas, 35 minutos y 17 segundos, utilizando un traje de nadador floreado y snorkels.

Uno de los disfraces completos más comentados fue el de Stuart Hayes, batiendo un récord con un tiempo de 3 horas, 31 minutos y 39 segundos, vestido de emoji gigante. Otro disfraz que sorprendió a los asistentes fue el de Reef Rounding, quien lució un traje de cámara fotográfica.

Otro récord fue batido por Matt Batchelor, quien terminó la maratón en 4 horas, 19 minutos y 23 segundos, utilizando un traje de Optimus Prime, personaje de Transformers. Finalmente, uno de los disfraces más destacados fue el de Iain Grigor, quien vistió un traje de "Thomas", el tren de la animación "Thomas y sus amigos".

Sin embargo, no todo fueron risas, pues muchos competidores completaron los 42,195 kilómetros a pesar de sus padecimientos médicos. Tal es el caso de Chelsea Grogan, quien terminó la carrera en 2 horas, 59 minutos y 32 segundos con esclerosis múltiple.

Finalmente, uno de los disfraces que más se viralizó en redes sociales, fue el de Papá Cerdito de la serie animada infantil Peppa Pig, quien cruzó la meta con un tiempo de 5 horas, 51 minutos y 53 segundos. Su participación buscó recaudar fondos para la "Sociedad Nacional de Niños Sordos".