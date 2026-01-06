Marcelo Flores provocó la locura

México.- Los Tigres, actuales subcampeones del futbol mexicano, iniciaran su caminar en el Clausura 2026 el próximo domingo 11 de enero, cuando visiten al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

En duelo correspondiente a la Jornada 1, el equipo de Guido Pizarro se estará enfrentando a los potosinos con el objetivo de iniciar con el pie derecho su participación en el siguiente torneo.

Mientras llega su debut, los dirigidos por el "Conde" ya trabajan en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) para apuntalar los últimos detalles de cara al Clausura 2026.

Sin embargo, recientemente, una de las imágenes que llamó poderosamente la atención fue la salida de Marcelo Flores del entrenamiento.

El futuro del extremo mexicano todavía está en el aire, pero él se presentó a trabajar bajo las órdenes de Guido Pizarro.

Aunque, lo que provocó que se robara los reflectores en las redes sociales no fue un tema futbolístico, sino todo lo contario

El seleccionado canadiense fue captado conduciendo una Cybertruck, la famosa y lujosa camioneta de Tesla.

A su salida del CET, Marcelo Flores se tomó el tiempo regalarles unas fotografías a los aficionados que se encontraban esperando.

No obstante, en las diferentes plataformas, los comentarios eran en sentido de burla porque el ex del Arsenal se puede dar el lujo de tener la pickup eléctrica a pesar de que es "pura banca" en Tigres.