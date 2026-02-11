logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Marcelo Flores renuncia a México y jugará con Canadá

El cambio de selección fue aprobado por FIFA; Flores podría debutar con Canadá en marzo 2024.

Por AP

Febrero 11, 2026 06:07 p.m.
A
Marcelo Flores renuncia a México y jugará con Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El mediocampista Marcelo Flores renunció a México y de ahora en adelante representará a la selección de Canadá.

Cambio oficial de selección y aprobación FIFA

De padre mexicano, Flores nació en Georgetown, Ontario. El jugador de 22 años disputó tres partidos con la selección absoluta de México y necesitaba la aprobación de la FIFA para poder jugar con los canadienses.

El cambio apareció en la plataforma de la FIFA de Cambio de Asociación el miércoles.

Flores, quien se formó en la academia del Arsenal de la Liga Premier inglesa, disputó una temporada con el Real Oviedo en la segunda división de España, antes de firmar con los Tigres de la primera división de México en 2023.

Trayectoria y desempeño actual en Tigres

El mediocampista ofensivo, que no juega con la selección mayor de México desde 2022, está teniendo su mejor temporada en la liga mexicana, con tres goles en cinco partidos del torneo Clausura.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, convocó a Flores para los partidos amistosos en noviembre y enero, pero no asistió mientras esperaba la aprobación de la FIFA.

Flores podría debutar con los canadienses el próximo marzo, durante una ventana FIFA en la que Canadá enfrenta a Islandia y Túnez el 28 y el 31 de marzo, respectivamente.

Canadá, México y Estados Unidos serán anfitriones del Mundial 2026.

