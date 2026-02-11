logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil

Pachuca y Chivas se mantienen en zona alta pese a resultados mixtos.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 05:25 p.m.
A
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El torneo

Clausura 2026
de la Liga MX Femenil llegó a la jornada 8 y las Rayadas de Monterrey

se mantienen en lo alto de la clasificación con 22 puntos, luego de su victoria (2-0) sobre Toluca en el estadio BBVA.
Muy de cerca siguen las Águilas del América, con 20 puntos y también invictas luego de su victoria (1-2) sufrida contra Cruz Azul.
Pachuca y Chivas, terceras y cuartas, respectivamente, con 19 puntos, se mantienen en los primeros cuatro lugares de la tabla; las Tuzas golearon (0-3) al Atlético de San Luis, mientras que Chivas perdió (1-0) contra Pumas en CU.
Los otros cuatro lugares que completan los puestos importantes son: Toluca (18), Pumas (16), Tigres (14) y FC Juárez (14). Las de la Sultana del Norte tienen un encuentro pendiente contra Puebla (13 de febrero).
En el fondo de la tabla se encuentran Santos (2), Atlético de San Luis (2), Querétaro (1) y Necaxa (0). Los cuatro equipos siguen sin ganar en lo que va del torneo Clausura 2026.
El próximo domingo en el estadio Ciudad de los Deportes, Rayadas y el América disputarán el liderato en actividad de la Jornada 9.

SLP

El Universal

Pachuca y Chivas se mantienen en zona alta pese a resultados mixtos.

