Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El torneo

de la Liga MX Femenil llegó a la jornada 8 y las

se mantienen en lo alto de la clasificación con 22 puntos, luego de su victoria (2-0) sobreen el estadio BBVA.Muy de cerca siguen las Águilas del, cony también invictas luego de su victoria (1-2) sufrida contra Cruz Azul., terceras y cuartas, respectivamente, con, se mantienen en los primeros cuatro lugares de la tabla; las Tuzas golearon (0-3) al, mientras queperdió (1-0) contraen CU.Los otros cuatro lugares que completan los puestos importantes son:(18),(16),(14) y FC Juárez (14). Las de la Sultana del Norte tienen un encuentro pendiente contra Puebla (13 de febrero).En el fondo de la tabla se encuentran(2),(2), Querétaro (1) y Necaxa (0). Los cuatro equipos siguenen lo que va del torneoEl próximo domingo en el estadio Ciudad de los Deportes,y eldisputarán el liderato en actividad de la