Marruecos a semis; supera a Camerún

RABAT.- Brahim Díaz anotó nuevamente y la anfitriona Marruecos se unió a Senegal en las semifinales de la Copa Africana de Naciones con una victoria 2-0 sobre Camerún el viernes.

Díaz amplió su récord marroquí al anotar en su quinto partido consecutivo en el torneo cuando direccionó con la ingle el cabezazo de Ayoub El Kaabi desde un tiro de esquina los 27 minutos. El atacante del Real Madrid corrió hacia la esquina y se encogió de hombros como diciendo que no sabía cómo había vuelto a marcar.

Ismael Saibari selló la victoria a los 74 con un disparo bajo al segundo palo tras un córner, apenas minutos después de que el camerunés Georges-Kévin Nkoudou rozó el empate en el otro extremo.

Eso resultó ser la única oportunidad real de Camerún, cinco veces campeones del continente. Los Leones Indomables sucumbieron ante los Leones del Atlas por primera vez en cinco encuentros en una Copa Africana.

Marruecos jugará contra Nigeria o Argelia en la segunda semifinal el miércoles.

Los jugadores de Camerún bailaron camino al vestuario antes del partido, pero cuando regresaron fueron recibidos por silbidos ensordecedores en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para casi 70,000 personas.

Marruecos también jugará allí en las semifinales y en la final el 18 de enero si avanza.

Los Leones del Atlas podrían haber ganado por más si no fuera por un espectacular despeje del capitán camerunés Nouhou Tolo al principio del duelo y la intervención salvadora en la raya de gol de Samuel Kotto en la segunda mitad.

El incansable Díaz salió entre ovaciones en el último minuto. Tendrá un día extra de descanso antes del próximo enfrentamiento del equipo.