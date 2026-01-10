logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Marruecos a semis; supera a Camerún

Brahim Díaz anota en quinto partido seguido y amplía su récord marroquí

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Marruecos a semis; supera a Camerún

RABAT.- Brahim Díaz anotó nuevamente y la anfitriona Marruecos se unió a Senegal en las semifinales de la Copa Africana de Naciones con una victoria 2-0 sobre Camerún el viernes.

Díaz amplió su récord marroquí al anotar en su quinto partido consecutivo en el torneo cuando direccionó con la ingle el cabezazo de Ayoub El Kaabi desde un tiro de esquina los 27 minutos. El atacante del Real Madrid corrió hacia la esquina y se encogió de hombros como diciendo que no sabía cómo había vuelto a marcar.

Ismael Saibari selló la victoria a los 74 con un disparo bajo al segundo palo tras un córner, apenas minutos después de que el camerunés Georges-Kévin Nkoudou rozó el empate en el otro extremo.

Eso resultó ser la única oportunidad real de Camerún, cinco veces campeones del continente. Los Leones Indomables sucumbieron ante los Leones del Atlas por primera vez en cinco encuentros en una Copa Africana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Marruecos jugará contra Nigeria o Argelia en la segunda semifinal el miércoles.

Los jugadores de Camerún bailaron camino al vestuario antes del partido, pero cuando regresaron fueron recibidos por silbidos ensordecedores en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para casi 70,000 personas.

Marruecos también jugará allí en las semifinales y en la final el 18 de enero si avanza.

Los Leones del Atlas podrían haber ganado por más si no fuera por un espectacular despeje del capitán camerunés Nouhou Tolo al principio del duelo y la intervención salvadora en la raya de gol de Samuel Kotto en la segunda mitad.

El incansable Díaz salió entre ovaciones en el último minuto. Tendrá un día extra de descanso antes del próximo enfrentamiento del equipo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP
Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP

Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP

SLP

Redacción

Eventos deportivos se realizarán en enero

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS
Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS

SLP

AP

La salida de Chucky Lozano del San Diego FC se produce en un momento crucial previo al Mundial 2026, dejando incierto su futuro deportivo.

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis
Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis

SLP

Redacción

Se desempeña principalmente como contención y viene del Mazatlán FC

Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX
Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX

Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX

SLP

El Universal

El equipo de las Águilas del América regresa con ánimos renovados tras un año complicado.