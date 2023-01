Martinoli explota contra directivos: Estamos en terapia intensiva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Las últimas semanas en el futbol mexicano han sido llenas de incertidumbre por el nombramiento del nuevo entrenador de la Selección Mexicana, mismo que tiene a dos protagonistas como Miguel Herrera y Guillermo Almada.

Una situación que en opinión de Christian Martinoli no solucionará nada, ya que consideró el balompié en México requiere algo más que un nuevo entrenador.

El narrador estelar de TV Azteca, dejó un importante mensaje a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y los equipos de la Liga MX, en el que les pidió un proyecto sólido.

Asegurando que el tiempo continúa pasando y el futbol en México se encuentra en una grave situación, la que consideró terapia intensiva.

"La Selección Mexicana necesita de un proyecto sólido desde las bases, traer a cualquier técnico no funcionará si no cambian las cosas de raíz. El futbol mexicano está en terapia intensiva", escribió.