logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Fotogalería

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Martinoli revela su lista de narradores históricos... y no incluyó a Andrés Vaca

La voz de TV Azteca compartió su lista de referentes en el micrófono

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 07:27 p.m.
A
Martinoli revela su lista de narradores históricos... y no incluyó a Andrés Vaca

Christian Martinoli es, sin duda alguna, uno de los mejores narradores de México, quien, con su estilo, se ha convertido en un modelo a seguir para nuevas generaciones de comunicadores que esperan, en algún momento, alcanzar su éxito.

LEA TAMBIÉN

Christian Martinoli y Perro Bermúdez: respeto mutuo y rumores de regreso

Christian Martinoli recientemente en el podcast "Así de Bolas" señaló que el Perro Bermúdez podría regresar próximamente

Al lado de Luis García, el narrador estelar de TV Azteca ha dominado durante varios años el rating frente a Televisa, que actualmente busca competir con la dupla de David Faitelson y Andrés Vaca.

Con más de 25 años en la televisión, Martinoli no dudó en compartir su opinión sobre los mejores narradores que ha escuchado en los últimos años, lista en la que aparecieron varias figuras de Televisa, pero en la que no estuvo Andrés Vaca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En una dinámica en su pódcast, Martinoli mencionó a las mejores voces que ha podido escuchar, pero sin asignarles un número, ya que para él todos son históricos del micrófono.

La lista de Christian Martinoli inició con: Fernando Marcos, leyenda de Televisa; Enrique BermúdezRaúl OrvañanosÁngel FernándezEmilio Fernando AlonsoAdán Vega BarajasAlberto FabrizPaco GonzálezGerardo Peña y Jesús Humberto López.

La ausencia de Vaca no pasó desapercibida en las redes sociales, plataformas en las que los seguidores de ambos recordaron las muestras de respeto entre los narradores, quienes han compartido que se llevan bien, pero no tienen una amistad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Martinoli revela su lista de narradores históricos... y no incluyó a Andrés Vaca
Martinoli revela su lista de narradores históricos... y no incluyó a Andrés Vaca

Martinoli revela su lista de narradores históricos... y no incluyó a Andrés Vaca

SLP

El Universal

La voz de TV Azteca compartió su lista de referentes en el micrófono

Larcamón exige arbitraje de alto nivel para la liguilla ante Chivas
Larcamón exige arbitraje de alto nivel para la liguilla ante Chivas

Larcamón exige arbitraje de alto nivel para la liguilla ante Chivas

SLP

El Universal

El técnico celeste exige reducir el margen de error

Vinícius condiciona su renovación: no seguirá si Xabi Alonso continúa en el Madrid
Vinícius condiciona su renovación: no seguirá si Xabi Alonso continúa en el Madrid

Vinícius condiciona su renovación: no seguirá si Xabi Alonso continúa en el Madrid

SLP

El Universal

El brasileño habría avisado a Florentino Pérez

Chauncey Billups se declara no culpable en caso de apuestas
Chauncey Billups se declara no culpable en caso de apuestas

Chauncey Billups se declara no culpable en caso de apuestas

SLP

AP

Chauncey Billups, exjugador de la NBA se ve envuelto en una operación federal contra apuestas ilegales.