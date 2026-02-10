Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia
Atletas de más de 90 países participarán en disciplinas como esquí, patinaje y hockey sobre hielo en 2026.
LosJuegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se celebran
del 6 al 22 de febrero en distintas sedes de Italia. En esta edición, atletas de más de 90 paísescompiten en disciplinas sobre nieve y hielo como esquí, patinaje, biatlón y hockey sobre hielo entre otros, es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, marcado por la innovación, la diversidad y el alto rendimiento.
