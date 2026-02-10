logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Atletas de más de 90 países participarán en disciplinas como esquí, patinaje y hockey sobre hielo en 2026.

Por Redacción PULSO

Febrero 10, 2026 01:51 p.m.
Los 

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
 se celebran

del 6 al 22 de febrero en distintas sedes de Italia. En esta edición, atletas de más de 90 paísescompiten en disciplinas sobre nieve y hielo como esquí, patinaje, biatlón y hockey sobre hielo entre otros, es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, marcado por la innovación, la diversidad y el alto rendimiento.

