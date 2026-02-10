logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Fotogalería

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Donovan Carrillo avanza a la final del patinaje artístico

Cerró su actuación entre los mejores 24 en el programa corto varonil en Milano Cortina 2026

Por Agencias

Febrero 10, 2026 01:34 p.m.
A
Fotos: Vía Juegos Olímpicos

Fotos: Vía Juegos Olímpicos

Cumplió su objetivo. Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano, alcanzó la final del programa corto en su debut en Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas.
Con una rutina llena de carácter y elegancia, el jalisciense sumó 75.56 unidades, dejando atrás la penalización de un punto por un error técnico y asegurando su presencia en el programa largo.
Su actuación no solo marcó un hito personal, sino que también reafirmó su papel como pionero del patinaje artístico en México, abriendo paso a nuevas aspiraciones en la pista de hielo olímpica.

Donovan Carrillo brilla en su debut

Con un largo suspiro, la mirada fija en las gradas y una sonrisa que reflejaba ilusión, Donovan Carrillo abrió su participación en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.


El patinador azteca, quien cumplía el sueño de volver a la máxima justa tras su debut en Beijing 2022, cargó sobre sus hombros el reto de ser el único representante hispanoamericano en la pista italiana, con la meta clara de ubicarse entre los mejores 24 y acceder al programa libre.
El tapatío, visiblemente nervioso, inició su rutina con giros precisos y desplazamientos que recorrieron gran parte del hielo, mostrando tanto la tensión del momento como la pasión que lo impulsa a seguir escribiendo historia para México.
Con cada movimiento sobre el hielo, Carrillo recibió el respaldo de los aficionados mexicanos, quienes en gran número lo alentaron durante su turno.
Donovan, que alcanzó gran altura en sus saltos, tuvo un pequeño problema al casi caer en uno de los movimientos, pero logró reponerse y cerró con una puntuación de 75.56 unidades.
Al finalizar y ver el gran apoyo, Carrillo aprovechó el momento para mandar un mensaje a México: "Los sueños se hacen realidad", mencionó tras su actuación, en espera del resto de competidores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donovan Carrillo avanza a la final del patinaje artístico
Donovan Carrillo avanza a la final del patinaje artístico

Donovan Carrillo avanza a la final del patinaje artístico

SLP

Agencias

Cerró su actuación entre los mejores 24 en el programa corto varonil en Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo brilla en debut en JO de Invierno
Donovan Carrillo brilla en debut en JO de Invierno

Donovan Carrillo brilla en debut en JO de Invierno

SLP

El Universal

El patinador azteca cumplió el sueño de volver a la máxima justa

¿Dónde ver a Pumas y Tigres en Concachampions?
¿Dónde ver a Pumas y Tigres en Concachampions?

¿Dónde ver a Pumas y Tigres en Concachampions?

SLP

El Universal

Superan Wolves a Hawks
Superan Wolves a Hawks

Superan Wolves a Hawks

SLP

AP