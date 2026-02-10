Donovan Carrillo avanza a la final del patinaje artístico

Cumplió su objetivo. Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano, alcanzó la final del programa corto en su debut en Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas.

Con una rutina llena de carácter y elegancia, el jalisciense sumó 75.56 unidades, dejando atrás la penalización de un punto por un error técnico y asegurando su presencia en el programa largo.

Su actuación no solo marcó un hito personal, sino que también reafirmó su papel como pionero del patinaje artístico en México, abriendo paso a nuevas aspiraciones en la pista de hielo olímpica.

Donovan Carrillo brilla en su debut

Con un largo suspiro, la mirada fija en las gradas y una sonrisa que reflejaba ilusión, Donovan Carrillo abrió su participación en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El, quien cumplía el sueño de volver a la máxima justa tras suen, cargó sobre sus hombros el reto de ser el único representante hispanoamericano en la pista italiana, con la meta clara de ubicarse entre losy acceder al programa libre.El tapatío, visiblemente nervioso, inició sucony desplazamientos que recorrieron gran parte del hielo, mostrando tanto la tensión del momento como laque lo impulsa a seguir escribiendo historia para México.Con cada movimiento sobre el hielo, Carrillo recibió elde los, quienes en gran número lodurante su turno.Donovan, que alcanzóen sus saltos, tuvo unal casi caer en uno de los movimientos, pero logró reponerse y cerró con una puntuación deAl finalizar y ver el gran apoyo, Carrillo aprovechó el momento para mandar una México: "se hacen", mencionó tras su actuación, en espera del resto de competidores.

