Matías Almeyda rechazó a Rayados dos veces

Tras el cese de Diego Alonso en el conjunto regiomontano, los nombres en aquel momento comenzaron a surgir y entre ellos figuró el de Matías Almeyda. El estratega argentino recién había llegado a la MLS para hacerse cargo del San Jose Earthquakes.

En entrevista concedida al programa Pelota Querida, Almeyda reveló que desistió la oferta de Rayados en dos ocasiones, a pesar de ser muy tentadora por el plantel y el torneo que disputaría en diciembre.

"Fue la segunda vez que no pude ir, la verdad que es un gran equipo, con hermosas instalaciones, con un gran estadio y sabía que iba a jugar el Mundial de Clubes. Pero bueno, yo estoy comprometido acá (Earthquakes) con los jugadores. A veces, cuando nos echan nos duele y está mal cuando los técnicos se van así, entonces no es mi estilo ese".

A pesar de que las negociaciones no terminaron con la firma del argentino en el contrato, Almeyda agradeció a quienes se acercaron con él y a pesar de tener el plus de haber podido disputado el Mundial de Clubes, se queda tranquilo en la MLS.

"Fui un agradecido y soy un agradecido con esa gente que tuve la posibilidad de hablar. Obviamente que la propuesta era muy linda, pero bueno, muchas veces no se puede todo lo que uno desea en ese momento. Iban a jugar el Mundial de Clubes, que era muy importante para mí, pero nosotros estábamos en pleno campeonato y mi cabeza está puesta acá".