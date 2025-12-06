logo pulso
Mauricio Pochettino anhela ganar la Liga Premier y la Champions

El entrenador argentino expresa sus ambiciones en una entrevista con la BBC.

Por AP

Diciembre 06, 2025 07:24 p.m.
A
Mauricio Pochettino anhela ganar la Liga Premier y la Champions

LONDRES (AP) — Mauricio Pochettino ha expresado su deseo de ganar algún día la Liga Premier y la Liga de Campeones.

El entrenador argentino se está preparando para el Mundial del próximo verano con Estados Unidos. Pero sus ambiciones a largo plazo son regresar al fútbol de clubes de élite en Europa.

En una entrevista con la BBC, el exentrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea manifestó que quiere trabajar nuevamente en la máxima categoría del fútbol inglés.

“La Liga Premier es la mejor del mundo. Por supuesto que la extraño. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero siempre estoy pensando en regresar algún día”, expresó. “Es la liga más competitiva, y por supuesto me encantaría volver de nuevo”.

A Estados Unidos se le otorgó un sorteo favorable para el Mundial, que será coorganizado por Canadá y México. El equipo de Pochettino al menos esperaría avanzar de su grupo, que incluye a Paraguay, Australia y al ganador de un repechaje europeo entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumania.

Cuando se le preguntó si podría lograr una cosa más en su carrera, la respuesta de Pochettino fue “ganar la Premier League y la Liga de Campeones”.

“Estuvimos muy cerca en Tottenham. Quiero lograr esto. Todavía soy joven, tengo la energía, experiencia y motivación para intentarlo en el futuro”, afirmó.

