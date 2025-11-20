Max Verstappen critica el enfoque glamuroso de la Fórmula 1 en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — La Fórmula 1 regresó a Las Vegas por primera vez en 41 años, decidida a ser el evento más glamuroso del calendario internacional.

Fue una fiesta callejera y Max Verstappen criticó abiertamente el enfoque, que se centró en los grandes apostadores con una elevada tarifa de entrada y un gran foco en celebridades, conciertos, eventos exclusivos —básicamente todo menos la carrera en sí. Caracterizó el evento como "99% espectáculo y 1% evento deportivo".

Cuando recogió la bandera a cuadros, Verstappen cantaba "Viva Las Vegas" por la radio de su coche. Cuando regresó el año pasado, su quinto lugar fue suficiente para asegurarle al holandés su cuarto campeonato mundial consecutivo.

Si su opinión negativa anterior ha cambiado, Verstappen no lo dijo —no se refirió al evento en sí, sino más bien a la ciudad y a la reacción que enfrentó por expresar su opinión en 2023.

"Quiero decir, la comida es excelente. Tuve una buena cena anoche. El hotel es genial", dijo Verstappen. "También aprendí a no hablar demasiado porque, en primer lugar, es mejor para mí y menos titulares. Así que probablemente sea más seguro para todos. Pero me lo paso bien. He estado aquí muchas veces incluso antes de la F1, y siempre lo he disfrutado".

La carrera está ahora en su tercer año y se han hecho ajustes a medida que el Gran Premio de Las Vegas ha experimentado cambios para ayudar a su viabilidad a largo plazo en la F1. Uno de los mayores cambios es en los precios, que para este año ofrecieron un boleto de 50 dólares en la Zona Flamingo para las dos sesiones de práctica del jueves.

Según un análisis de VegasInsider, casi todo sobre el evento es más barato. La F1, que es la promotora del evento, dijo mucho antes de la carrera inaugural en el famoso Strip de Las Vegas que el LVGP sería el más caro de asistir en el calendario y lo fue en el primer año.

Pero el análisis encontró que el costo de asistir ha disminuido un 66% desde 2023, cuando las estancias en hoteles estaban infladas de manera desmesurada. VegasInsider encontró que los precios de alojamiento han bajado a un promedio de poco más de 700 dólares en comparación con los 2.000 de 2023.

Los horarios en que los coches están en la pista también se han ajustado, con sesiones de práctica a última hora de la tarde el jueves y viernes y la hora de inicio de la carrera adelantada dos horas a las ocho de la tarde En el primer año, una tapa de válvula de agua en el circuito se soltó nueve minutos después de la primera práctica. Las reparaciones tomaron tanto tiempo que la acción en la pista se extendió hasta las cuatro de la mañana, pero los fanáticos ya habían sido desalojados de las suites y las gradas.

Aunque la carrera en 2023 fue una competencia espectacular según los estándares de la F1, toda la negatividad que la rodeó —los locales estaban enfurecidos por las interrupciones y cierres de tráfico que dificultaban el acceso al Strip— causó una disminución en la asistencia de 315,000 el primer año a 306,000 en 2024.

Los primeros dos años fueron aún extremadamente exitosos comercialmente para la F1 y un estudio de la firma de análisis económico y consultoría Applied Analysis encontró que el fin de semana de la carrera es el evento anual más grande en Las Vegas.

El evento de este año incluye un foro de negocios que incluye discusiones con el CEO de la F1 Stefano Domenicali, otro con el director del equipo Mercedes Toto Wolff, un panel sobre inversión en deportes femeninos, cultura pop y una sesión centrada en tecnología titulada "Acelerando el Futuro de la F1".

El campeonato de pilotos aún se está decidiendo con Lando Norris y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, 1-2 en la clasificación, y Verstappen aún matemáticamente elegible para ganar un quinto título consecutivo con tres carreras restantes este año.

Lo único que los organizadores del LVGP no pueden controlar es el clima, y ha estado frío y lloviendo durante una semana en Las Vegas con fuertes lluvias esperadas el viernes. Sin embargo, el pronóstico para la noche del sábado es despejado, lo cual es un alivio para los pilotos que no están interesados en correr bajo la lluvia.

"Está frío. Creo que será una pista increíblemente difícil en la lluvia, bastante desagradable", dijo Norris. "Va a ser un gran desafío. Obviamente no hay mucho margen de error, bastante complicado y bastante rápido en términos de ser un circuito urbano. Será un desafío bastante loco, creo, si se mantiene mojado, especialmente si no se seca muy rápido tampoco debido a la temperatura. Prefiero si está seco".

Críticas a Ferrari

Lewis Hamilton y Charles Leclerc respondieron a las críticas del presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, quien dijo que los pilotos del equipo necesitan "hablar menos y concentrarse en conducir".

Elkann no estaba contento después de que ambos pilotos no terminaran en Brasil hace dos semanas, un resultado desastroso que hizo que Ferrari cayera del segundo al cuarto lugar en la clasificación de constructores.

Leclerc dijo que ha hablado con Elkann desde entonces y el jefe quiere que Ferrari vuelva a la cima de la F1.

"John es una persona muy ambiciosa y quiere lo mejor para Ferrari, al igual que yo, y estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que Ferrari vuelva a la cima", dijo Leclerc. "Esa es la prioridad de John, esa es mi prioridad, esa es la prioridad de todo el equipo, y estamos haciendo absolutamente todo para lograrlo".

El siete veces campeón Hamilton, en su primera temporada con Ferrari, dijo que el equipo está unido.

"Nos hemos centrado en hacer nuestro trabajo en la fábrica, así que todos están súper enfocados en mejorar", dijo Hamilton. "Hablo con John cada semana. Tenemos una relación increíble. La pasión no ha desaparecido de nuestro equipo. Obviamente tenemos una colina empinada que escalar, pero queremos terminar fuerte este año".

Declive de Piastri

Piastri ha estado en declive desde su séptima victoria de la temporada, el último día de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos. El australiano solo ha logrado un podio en las seis carreras desde entonces y su ventaja de 34 puntos sobre Norris se ha convertido en un déficit de 24 puntos.

"Las últimas carreras han sido difíciles para mí", dijo. "Creo que en términos de la forma en que he abordado las carreras y la forma en que el equipo me ha apoyado, la forma en que configuramos el coche y cosas así, todo ha sido idéntico durante toda la temporada. Para mí, simplemente ha habido algunas lecciones difíciles que aprender, algunos momentos difíciles que aceptar, y nada más que eso".

Para ganar su primer campeonato, Piastri necesitará maximizar cada fin de semana ya que solo quedan 83 puntos disponibles en las últimas tres carreras.

No ayuda que McLaren haya tenido dificultades en Las Vegas los últimos dos años con la naturaleza de alta velocidad y baja carga aerodinámica del circuito urbano y las bajas temperaturas.

"En términos de estilo de conducción, tendremos que ver qué obtenemos", agregó Piastri. "Las Vegas es muy específica o muy única en condiciones, y el nivel de carga aerodinámica, las temperaturas, la superficie de la pista, así que veremos qué obtenemos. Solo estoy tratando de sacar lo mejor de lo que puedo hacer. Conducir lo mejor que pueda, adaptarme lo mejor que pueda a lo que sea necesario, tratar de poner el coche en el lugar correcto y hacer eso tan a menudo como pueda".