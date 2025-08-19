Mbappé da victoria al Madrid en estreno de Xabi Alonso
Logra su primera victoria como entrenador en el Santiago Bernabéu
Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 51 permitió a Xabi Alonso estrenarse en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid con victoria ante Osasuna (1-0) en la primera jornada de Liga.
Un penalti que forzó el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta.
Partido entre Real Madrid y Osasuna el que debutó el argentino Franco Mastantuono con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68.
no te pierdas estas noticias
Mbappé da victoria al Madrid en estreno de Xabi Alonso
EFE
Logra su primera victoria como entrenador en el Santiago Bernabéu
Guido Pizarro y Ángel Correa se rinden ante Lionel Messi
El Universal
Ángel Correa, refuerzo estrella de Tigres, se enfrenta a su excompañero Messi en un emocionante partido de Leagues Cup.
Dani Alves reaparece en redes sociales con camiseta histórica de Jorge Campos
El Universal
Dani Alves recuerda su paso por la Liga MX al vestir la emblemática camiseta de Jorge Campos