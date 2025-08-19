logo pulso
MÓNICA ES REINA DEL CDP

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Mbappé da victoria al Madrid en estreno de Xabi Alonso

Logra su primera victoria como entrenador en el Santiago Bernabéu

Por EFE

Agosto 19, 2025 04:31 p.m.
Kylian Mbappé/Foto: AP

Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 51 permitió a Xabi Alonso estrenarse en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid con victoria ante Osasuna (1-0) en la primera jornada de Liga.

Un penalti que forzó el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta.

Partido entre Real Madrid y Osasuna el que debutó el argentino Franco Mastantuono con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68.

MINUTO A MINUTO

Mbappé da victoria al Madrid en estreno de Xabi Alonso

EFE

Logra su primera victoria como entrenador en el Santiago Bernabéu

Guido Pizarro y Ángel Correa se rinden ante Lionel Messi
El Universal

Ángel Correa, refuerzo estrella de Tigres, se enfrenta a su excompañero Messi en un emocionante partido de Leagues Cup.

Dani Alves reaparece en redes sociales con camiseta histórica de Jorge Campos
El Universal

Dani Alves recuerda su paso por la Liga MX al vestir la emblemática camiseta de Jorge Campos

México se despide con derrota en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas
El Universal

La selección mexicana de béisbol infantil cae ante Japón en un partido decisivo en Williamsport.