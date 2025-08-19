Descarrila vagón del Tren Maya en Izamal
No hay usuarios afectados, informaron en redes sociales
IZAMAL, Yucatán.- Un vagón del Tren Maya que estaba en la terminal de esta ciudad se descarriló y de acuerdo a los primeros reportes, ahí se encontraban varios turistas.
Asimismo, se averiguó que el vagón no se volteó sino únicamente salió de la vía a baja velocidad.
El Tren Maya informó los siguiente en redes sociales:
No es la primera vez
Cabe recordar que el 25 de marzo de 2024 se descarriló un vagón del Tren Maya por la "interrupción del flujo sobre la vía" cuando llegaba a la estación ubicada en Tixkokob, Yucatán.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la operación del Tren Maya, el descarrilamiento se debió a la falta de fijación mecánica de tornillos y a la operación manual de un sistema de cambio de vías, que debería estar automatizado, informó la Sedena.
"El incidente fue ocasionado por falta de fijaciones mecánicas de tornillo (clamps) que aseguran el cambio de vía con el riel", detalló un documento el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval durante la conferencia mañanera del 2 de abril de 2024.
El Universal
