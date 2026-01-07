Mbappé se pierde la Supercopa

MADRID.- Kylian Mbappé quedó descartado de la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España debido a la lesión de rodilla izquierda que padece el delantero francés.

Mbappé no se pudo recuperar a tiempo. Se trata de la principal baja del Madrid para el torneo en Yeda, Arabia Saudí. Enfrentarán al Atlético de Madrid en la segunda semifinal el jueves.

El Madrid divulgó el martes la lista de convocados del técnico Xabi Alonso para la Superliga y la misma no incluyó a Mbappé, quien tampoco estuvo disponible en la victoria 5-1 en casa ante el Real Betis el domingo.

Según versiones de prensa, Mbappé lleva semanas arrastrando molestias en el ligamento lateral de su rodilla.

El delantero ha estado en gran forma esta temporada. A principios de este mes, Mbappé anotó su gol número 59 para el Madrid en 2025, igualando el récord del club de más goles en un año, que ostentaba Cristiano Ronaldo.

El ex del Paris Saint-Germain, que se unió al Madrid en el verano de 2024, ha marcado 29 veces para los merengues esta temporada, incluyendo 18 en La Liga española para liderar la tabla de goleadores.