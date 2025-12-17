Mbappé vence al PSG en la justicia

Un tribunal laboral de París dictaminó que el Paris Saint-Germain debe pagar más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) a Kylian Mbappé en una disputa sobre salarios y bonificaciones que se le debían al final de su contrato antes de fichar con el Real Madrid en 2024.

Los abogados argumentaron el mes pasado ante el Conseil de prud´hommes de París en una saga judicial que involucra sumas colosales. El tribunal se puso del lado del futbolista el martes en medio de acusaciones de traición y acoso en torno a la ruptura de su relación con el PSG.

El fallo corresponde aproximadamente al reclamo inicial de Mbappé de 55 millones de euros.

En noviembre, los abogados de Mbappé afirmaron que el PSG le debía más de 260 millones de euros (305 millones de dólares), y el PSG reclamaba 440 millones de euros de Mbappé, citando daños y una "pérdida de oportunidad" después de que se fuera en un traspaso gratuito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El fallo del tribunal puede ser apelado y es poco probable que ponga fin a la disputa.

"El Paris Saint-Germain ha actuado de buena fe y honestidad en todo momento, y siempre lo haremos", dijo el PSG. "El club espera un futuro basado en la unidad colectiva y el éxito; y le deseamos al jugador lo mejor para el futuro".

Los representantes de Mbappé dijeron que el fallo "confirma que los compromisos deben ser honrados. Restaura una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la ley laboral se aplica a todos".

La relación entre el ganador de la Copa del Mundo de 2018 y el reinante campeón europeo se resquebrajó cuando Mbappé decidió en 2023 no extender su contrato, que estaba programado para expirar en el verano de 2024.

Esto privó al club de un jugoso monto por la transferencia a pesar de haberle ofrecido el contrato más lucrativo en la historia del club cuando firmó un nuevo acuerdo en 2022. Fue excluido de una gira de pretemporada y obligado a entrenar con los suplentes. Se perdió el partido inaugural de la liga, pero regresó a la alineación para una última temporada después de discusiones con el club, conversaciones que son centrales en la disputa.