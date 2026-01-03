McFarlane toma las riendas del Chelsea

LONDRES.- Calum McFarlane expresó que ha tenido unas 24 horas "vertiginosas" en Chelsea desde que pasó de dirigir al equipo Sub-21 a entrenador interino. Su primera prueba con el primer equipo será el domingo contra Pep Guardiola y el Manchester City.

El inglés fue puesto a cargo mientras Chelsea busca al reemplazo de Enzo Maresca. McFarlane dirigió el entrenamiento del equipo el viernes después de que su pase de seguridad fuera actualizado para que pudiera acceder al edificio del primer equipo.

"Han sido unas 24 horas locas, un torbellino como puedes imaginar, pero también ha sido realmente agradable y emocionante", manifestó McFarlane.

El club londinense anunció el jueves que Maresca dejó su puesto como entrenador, debido a que la relación con la directiva del equipo se había deteriorado.

Liam Rosenior, quien entrena al equipo francés Estrasburgo, que pertenece al mismo grupo de propietarios que el Chelsea, ha sido reportado como un fuerte candidato para el puesto.

Sin embargo, el domingo, McFarlane liderará a los Blues en el Estadio Etihad contra un entrenador que ha superado la marca de los 1,000 partidos a cargo.

"La energía y el entusiasmo en el entrenamiento fueron excepcionales hoy", comentó McFarlane, quien trabajó en la academia del City en la temporada 2020-21 antes de mudarse a Southampton y luego a Chelsea. "Parecen realmente enfocados, están realmente motivados, hambrientos. Saben que tenemos un partido enorme el domingo, y vamos a tener que estar en nuestro mejor nivel."

Chelsea comienza la segunda mitad de la temporada de la Liga Premier en el quinto lugar. Los Blues están a tres puntos del cuarto lugar, Liverpool, pero también solo tres por delante del undécimo lugar, Fulham.

El partido de visita ante el City es el primero de nueve encuentros para Chelsea este mes en todas las competiciones.

Chelsea está buscando a su quinto entrenador a tiempo completo desde que un grupo de inversionistas, liderados por Todd Boehly, adquirieron al equipo en mayo del 2022.