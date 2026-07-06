Medias Blancas vencen a Cleveland

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CLEVELAND.- Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras y Kyle Teel y Tristan Peters añadieron cuadrangulares solitarios, mientras los Medias Blancas de Chicago vencieron 7-6 a los Guardianes de Cleveland el domingo para dividir una serie de cuatro juegos entre los mejores equipos de la División Central de la Liga Americana.

La victoria devolvió a los Medias Blancas al primer lugar por un juego.

El venezolano Gabriel Arias disparó un jonrón de tres carreras y el novato Chase DeLauter también se voló la barda por los Guardianes, que ganaron los dos primeros juegos con triunfos en el último turno al bate.

El juego final se retrasó por la lluvia y por condiciones no aptas para jugar en la pista de advertencia del jardín, encharcada.

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Justo antes del inicio reprogramado, los umpires se reunieron con ambos mánagers en los jardines para inspeccionar la pista. Luego, el personal de mantenimiento del campo pasó 30 minutos aplicando una mezcla de secado rápido y acondicionando la pista antes de que se considerara segura.

Abajo 6-3, los Guardianes empataron en la quinta entrada con el batazo de 446 pies de Arias ante Erick Fedde (4-6) y con algo de ayuda de los Medias Blancas.

DeLauter conectó un sencillo y Kyle Manzardo llegó a base por un error de fildeo de Montgomery en el campocorto. Arias siguió con su cuarto jonrón — el más largo de su carrera.

Los Medias Blancas llenaron las bases sin outs en la sexta contra Colin Holderman (4-2) y anotaron la carrera de la ventaja con una elección del fildeador del novato Sam Antonacci.

Cleveland amenazó en la octava, pero Antonacci, que por un momento pasó del jardín izquierdo a la segunda base antes de regresar al izquierdo, alcanzó el batazo profundo de Kahlil Watson. Sean Newcomb consiguió su tercer salvamento.

Montgomery conectó su 23er jonrón en la tercera entrada para poner la pizarra 6-3.