Medvedev alcanza las semis en Brisbane
El tenista ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, será el único no estadounidense en las semifinales del torneo de categoría ATP 250 que se disputa sobre pista dura en la ciudad australiana de Brisbane, en las cuales le acompañarán su futuro rival Alex Michelsen, y los compatriotas de este último Aleksandar Kovacevic y Brandon Nakashima.
Medvedev, actualmente el número 13 del ránking mundial, derrotó en su duelo de cuartos al polaco Kamil Majchrzak por 6-7, 6-3 y 6-2; conectando hasta 41 golpes ganadores por 18 de su rival. Con un porcentaje de puntos ganados con su primer servicio del 79%, fue además capaz de salvar cinco puntos de rotura de los seis que tuvo en contra, todos ellos menos uno concentrados en el tercer y el noveno juego del segundo set.
En el caso de Michelsen salió airoso del duelo ante Sebastian Korda (6-3 y 7-6), el cual garantizaba la presencia de al menos un estadounidense en semifinales.
