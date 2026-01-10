logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Medvedev alcanza las semis en Brisbane

Por EFE

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
El tenista ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, será el único no estadounidense en las semifinales del torneo de categoría ATP 250 que se disputa sobre pista dura en la ciudad australiana de Brisbane, en las cuales le acompañarán su futuro rival Alex Michelsen, y los compatriotas de este último Aleksandar Kovacevic y Brandon Nakashima.

Medvedev, actualmente el número 13 del ránking mundial, derrotó en su duelo de cuartos al polaco Kamil Majchrzak por 6-7, 6-3 y 6-2; conectando hasta 41 golpes ganadores por 18 de su rival. Con un porcentaje de puntos ganados con su primer servicio del 79%, fue además capaz de salvar cinco puntos de rotura de los seis que tuvo en contra, todos ellos menos uno concentrados en el tercer y el noveno juego del segundo set.

En el caso de Michelsen salió airoso del duelo ante Sebastian Korda (6-3 y 7-6), el cual garantizaba la presencia de al menos un estadounidense en semifinales.

Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP
Redacción

Eventos deportivos se realizarán en enero

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS
AP

La salida de Chucky Lozano del San Diego FC se produce en un momento crucial previo al Mundial 2026, dejando incierto su futuro deportivo.

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis
Redacción

Se desempeña principalmente como contención y viene del Mazatlán FC

Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX
El Universal

El equipo de las Águilas del América regresa con ánimos renovados tras un año complicado.