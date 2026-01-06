Medvedev pisa firme en torneo de Brisbane

El ruso Daniil Medvedev logró un triunfo brillante y contundente ante el húngaro Marlon Fucsovics por 6-2 y 6-3 en setenta minutos y se situó en la segunda ronda del torneo de Brisbane, al que ha regresado siete años después.

No tuvo problema alguno el moscovita, que alargó el buen nivel con el que acabó el 2025 en el arranque del nuevo año que puso en marcha en este evento con la mirada fija en el Abierto de Australia.

Medvedev, primer favorito, se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Frances Tiafoe.

El español Alejandro Davidovich entra en acción el martes. Segundo favorito, se mide al estadounidense Brandon Nakashima. El ganador se enfrentará al francés Quentin Halys que superó al australiano Alexei Popyrin por 5-7, 6-3 y 6-4

El estadounidense Sebastian Korda batió al monegasco Valentin Vacherot por 7-6(1) y 6-3 y será el rival del tercer cabeza de serie, Jiri Lehecka, que se llevó el duelo checo ante Tomas Machac por 6-4, 6-7(5) y 6-2.

También progresó el estadounidense Alex Michelsen frente el australiano James Duckworth (6-7(4), 7-6(2) y 6-3) y en segunda ronda se enfrentará a su paisano Learner Tien, octavo cabeza de serie y campeón de las Finales Next Gen días atrás.