Medvedev pisa firme en torneo de Brisbane

Por EFE

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Medvedev pisa firme en torneo de Brisbane

El ruso Daniil Medvedev logró un triunfo brillante y contundente ante el húngaro Marlon Fucsovics por 6-2 y 6-3 en setenta minutos y se situó en la segunda ronda del torneo de Brisbane, al que ha regresado siete años después.

No tuvo problema alguno el moscovita, que alargó el buen nivel con el que acabó el 2025 en el arranque del nuevo año que puso en marcha en este evento con la mirada fija en el Abierto de Australia.

Medvedev, primer favorito, se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Frances Tiafoe.

El español Alejandro Davidovich entra en acción el martes. Segundo favorito, se mide al estadounidense Brandon Nakashima. El ganador se enfrentará al francés Quentin Halys que superó al australiano Alexei Popyrin por 5-7, 6-3 y 6-4

El estadounidense Sebastian Korda batió al monegasco Valentin Vacherot por 7-6(1) y 6-3 y será el rival del tercer cabeza de serie, Jiri Lehecka, que se llevó el duelo checo ante Tomas Machac por 6-4, 6-7(5) y 6-2.

También progresó el estadounidense Alex Michelsen frente el australiano James Duckworth (6-7(4), 7-6(2) y 6-3) y en segunda ronda se enfrentará a su paisano Learner Tien, octavo cabeza de serie y campeón de las Finales Next Gen días atrás.

Patriots y Drake Maye brillan en la temporada 2022 de la NFL
Patriots y Drake Maye brillan en la temporada 2022 de la NFL

Patriots y Drake Maye brillan en la temporada 2022 de la NFL

SLP

AP

El quarterback Drake Maye se perfila como candidato al MVP de la NFL tras su brillante desempeño con los Patriots.

Steelers de Pittsburgh aseguran título de división en la NFL
Steelers de Pittsburgh aseguran título de división en la NFL

Steelers de Pittsburgh aseguran título de división en la NFL

SLP

AP

El emocionante partido entre los Steelers de Pittsburgh y Baltimore culmina con una victoria crucial.

49ers San Francisco caen ante Seahawks Seattle en playoffs
49ers San Francisco caen ante Seahawks Seattle en playoffs

49ers San Francisco caen ante Seahawks Seattle en playoffs

SLP

AP

El gol de campo de Eddy Pineiro no fue suficiente para evitar la derrota de 49ers San Francisco en playoffs

Brandon Graham lidera a los Eagles en playoffs 2025
Brandon Graham lidera a los Eagles en playoffs 2025

Brandon Graham lidera a los Eagles en playoffs 2025

SLP

AP

La experiencia en Super Bowl de jugadores como Brandon Graham, Jalen Hurts y Saquon Barkley podría ser determinante en la búsqueda del título de los Eagles en los playoffs 2025.