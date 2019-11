Mérito Deportivo para Sofía Ramos

En dos torneos internacionales de squash competirá la joven Sofía Ramos, uno de ellos es el Abierto de Canadá y el otro es el Abierto de Estados Unidos, ambos a celebrarse en el próximo mes de diciembre, así lo comentó en entrevista luego de ser reconocida con el Premio al Mérito Deportivo 2019.

Sofía, quien ha destacado en su deporte desde muy pequeña, señaló que el objetivo "es avanzar lo más que se pueda y ganar por supuesto", aclaró que no es la primera vez que jugará fuera de México "este año me tocó competir en el Panamericano Juvenil de Squash efectuado en Canadá donde me fue muy bien al obtener la medalla de bronce".

La joven quien entrena en las canchas del Club Deportivo 2000 con el Profesor Abel Hernández López, describió su experiencia en el país de la hoja de maple "fue una experiencia muy diferente porque juegas con rivales de otros países y que son muy buenas, obviamente aprende mucho sobre todo como mejorar tu juego".

Destacó que cuenta con el apoyo invaluable de su familia, así como de Abel Hernández "siempre me apoya en todos los torneos, está al pendiente y me pregunta cómo me fue cuando regresó de algún torneo, y que consideró lo que puedo mejorar".

Para 2020 Sofía Ramos competirá en Olimpiada Nacional, su objetivo es volver a tener una excelente participación ganar medalla en las tres modalidades que es individual, dobles y equipo.

Para finalizar la sobresaliente squashista potosina se mostró feliz y contenta con el Premio al Mérito Deportivo "es una motivación extra para seguir entrenando y echarle muchas ganas".