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Merlier gana la etapa 12 del Tour de Francia

Por AP

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Merlier gana la etapa 12 del Tour de Francia
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      CHALON-SUR-SAONE.- El ciclista belga Tim Merlier ganó otra etapa en el Tour de Francia el jueves, después de que varios corredores se cayeron al esprintar hacia la meta.

      El campeón defensor, Tadej Pogacar, evitó el accidente y mantuvo su importante ventaja en la clasificación general sobre Jonas Vingegaard tras 12 etapas.

      Fue la tercera victoria de etapa de Merlier en el Tour de este año y la sexta de su carrera. El neerlandés Olav Kooij terminó segundo y el belga Jasper Philipsen fue tercero.

      Con los corredores peleando por la posición en la recta final, el colombiano Fernando Gaviria se fue al suelo tras rozar la rueda de otro ciclista y cayó hacia su izquierda, arrastrando con él al noruego Søren Wærenskjold —ganador de la etapa del miércoles. Justo detrás, otros cuatro corredores no tuvieron espacio para esquivarlos y salieron despedidos por encima del manubrio.

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      Ninguno de los corredores pareció sufrir heridas graves y Gaviria finalmente cruzó la meta con la ayuda de un compañero de equipo.

      Más tarde el jueves, el equipo Caja Rural-Seguros RGA informó que Gaviria, de 31 años, sufrió una fractura de clavícula izquierda y se retiró de la carrera.

      "Había mucho caos y una mezcla de equipos al frente del pelotón", dijo el compañero de equipo Stefano Oldani, al describir el accidente. "Lo vi tendido en la carretera junto a dos corredores del equipo Lotto y me di cuenta de inmediato de que había recibido un golpe fuerte".

      Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, se mantiene con ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el dos veces campeón Vingegaard, y a 4:06 de ventaja sobre Remco Evenepoel, tercero.

      Pogacar había ampliado su ventaja en la general el martes tras otro ataque característico en la 10.ª etapa.

      La 12.ª etapa fue un recorrido mayormente llano de 179 kilómetros (111 millas), con salida desde el circuito de Magny-Cours, que en su día albergó carreras de Fórmula 1, y llegada en Chalon-sur-Saône, en el este de Francia.

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