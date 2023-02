Messi anota; PSG gana pero Mbappé se lesiona

PARÍS (AP) — Lionel Messi aportó un gol y Kylian Mbappé erró un penal ejecutado en dos ocasiones antes de lastimarse el miércoles, en el partido que el París Saint-Germain ganó 3-1 a Montpellier para estirar a cinco puntos su ventaja en la cima de la liga francesa.

Mbappé cayó y se sujetó la pierna derecha, justo por debajo de la rodilla. Se marchó renqueando a los 21 minutos, luego de errar el penalti ejecutado en dos ocasiones. En el segundo intento, contrarremató además por encima del arco desguarnecido.

Se desconocía la índole de la lesión. Las cámaras de TV captaron al astro francés en el momento en que se frotaba la parte posterior del muslo, mientras se marchaba a los vestuarios.

"Se llevó un golpe detrás de la rodilla", dijo el técnico del PSG, Christophe Galtier, en declaraciones al Canal Plus.

El estratega añadió en su conferencia que la lesión no parece seria.

"¿Es un golpe? No sabemos todavía. No parece muy grave", indicó. "No estamos muy preocupados".

Messi fue autor del segundo tanto, con una estupenda definición a los 72 minutos, tras ser abastecido por el español Fabián Ruiz, quien había puesto en ventaja al conjunto parisiense a los 55.

El delantero Arnaud Nordin acercó a Montpellier a los 89. Y cuando los locales presionaban, Warren Zaïre, Emery, quien tiene 16 años e ingresó como suplente, envió el balón a las redes para el 3-1 en los descuentos.

"Es mi primer gol en la primera división, así que estoy muy contento", dijo Zaïre-Emery, luego de convertirse en el anotador más joven en la historia del PSG. Cumplirá 17 años en marzo.

El PSG, campeón defensor, tiene cinco puntos de ventaja sobre Marsella, que se impuso 2-0 en su visita a Nantes

Lens cayó por 1-0 ante Niza, para sufrir su primera derrota en casa y la segunda en la temporada.

Este mes, PSG visitará a Mónaco y a Marsella. Disputará otro encuentro en el feudo marsellés en la Copa de Francia y se medirá con el Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 14 de febrero.

Más temprano, Marsella extendió su racha sin perder a 10 encuentros.

Abrió el marcador a los 58 minutos cuando el central del Nantes João Victor envió el balón a su propia portería en un intento por derribar a Cengiz Ünder dentro del área penal. El recién llegado Azzedine Ounahi, semifinalista de la Copa Mundial con Marruecos, agregó el segundo tanto en el tiempo añadido en su debut con el Marsella.

Nantes no había concedido goles en sus siete encuentros anteriores.

Marsella ha ganado siete de sus últimos ocho encuentros de liga con el técnico Igor Tudor

En otros partidos, el delantero inglés Folarin Balogun, quien anotó en el tiempo añadido el domingo para que el Rems empatara con el PSG, aportó una tripleta en la victoria 4-2 de su equipo ante el Lorient, con lo que alcanzó la cima de la lista de anotadores.

Tiene 14 goles para superar a Mbappé.

Balogun, quien inició su carrera con el Arsenal de la Liga Premier, anotó su tripleta ante Vito Manonne, que también jugó con el conjunto inglés. Estuvo cerca de su cuarta anotación casi al final.

El delantero holandés Thijs Dallinga le dio seguimiento a sus doblete del fin de semana con el Tolosa. Marcó el primer tanto en la victoria 4-1 ante Troyes.

También, Clermont empató 0-0 con el Lille y el colero Angers perdió 2-1 en casa ante el Ajaccio, que también tiene problemas de descenso.

Mónaco, que ocupa el cuarto sitio, superó 3-2 al Auxerre; Rennes goleó 3-0 al Estrasburgo, y Lyon igualó sin goles en la cancha de Bret.