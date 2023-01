Messi dice que le "hubiese gustado" recibir la copa de manos de Maradona

El delantero del Paris Saint Germain Lionel Messi afirmó que le "hubiese gustado" recibir la copa del mundo, conquistada por la Albiceleste el 18 de diciembre de 2022, de manos de Diego Armando Maradona.

"Me hubiese gustado que me entregue la copa. Si hubiese estado, me la hubiese entregado él. Pero si no que todo esto, que vea Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección... Hubiese sido muy linda esa foto con Diego también", declaró el capitán de la selección argentina en una entrevista con una cadena de radio difundida este lunes.

En una entrevista concedida al locutor Andy Kusnetzoff, de la emisora Urbana Play FM, desde su casa en París, Messi dijo que Maradona, campeón del mundo en 1986, seleccionador argentino entre 2008 y 2010 y fallecido en 2020, "desde arriba estaba empujando" para que la Albiceleste ganara en Mundial en Catar.

"Creo que de arriba tanto él (Diego) como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí hacía fuerza no solo para esto, sino para todo en general", dijo el actual capitán de la Albiceleste, que recordó la canción "Muchachos", del grupo argentino La Mosca Tsé-Tsé, convertida en himno oficioso del equipo argentino en Catar, que también alude a Maradona.

Messi afirmó que la canción "es muy buena" y que le gustaba "mucho", incluso antes del comienzo del Mundial.

"No se había hecho tan viral como fue en este Mundial. Poco a poco la gente la fue cantando más. Se hizo sentir más. En el Mundial estaba no solo Argentina, sino todo el mundo con ese canto. Es un ritmo, una letra que contagia", aseveró.

Además, el '10' de la Albiceleste rememoró con cariño el momento en que se acercó a besar la copa después de recoger el Balón de Oro del torneo, una escena que se convirtió en una de las más reproducidas de aquel 18 de diciembre.

"La vi ahí. No podía no hacer lo que hice porque me llamaba, la copa me llamaba", dijo el exdelantero del Barcelona, que espetó: "Ya está".

"'Vení, agarrame que ahora sí la podés tocar'. Viste que dicen que no la podés tocar, mirar. Ya podía hacer todo eso. Y veía que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso. No lo pensé y la fui a besar cuando le pasé al costado", reconoció Messi.

La selección argentina se proclamó campeona del mundo en Catar, tras imponerse a Francia en la tanda de penaltis tras el empate 3-3 en los 120 minutos de juego.

La Albiceleste sumó así su tercera estrella, después de los dos títulos firmados en Argentina 1978 y en México 1986.