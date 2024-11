Mexicana campeona Mundial de Parkour

La selecciona nacional Ella Bucio Dovalí conquistó este sábado la medalla de oro en la modalidad de velocidad femenil en la segunda edición del Campeonato Mundial de Parkour, que se desarrolla en la ciudad de Kitakyushu, al sur de Japón.

La máxima exponente de la disciplina en México se ostentó también como la mejor a nivel internacional con un cronómetro de 38.26 segundos, dejando el segundo y tercer puesto para la estadunidense Audrey Johnson (38.62) y la sueca Miranda Tibbling (39.55), respectivamente.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente por los cambios de calendario debido al clima y por no saber si competiríamos o no, pero al final, si no lo intentas, no puedes triunfar. Estoy feliz de haber ganado a pesar de todas esas dudas”, dijo la multimedallista nacional.

Ella Bucio lideró la competencia desde la etapa clasificatoria en la que se ubicó como la número uno, de 28 exponentes, con un tiempo de 41.81 segundos, colocándose entre las seis deportistas que disputaron la competencia por las medallas.

Las también mexicanas Raquel Olson y Marlene Coronel finalizaron su participación en la primera fase, donde ocuparon las posiciones 9 y 12 tras completar el recorrido en 48.09 y 53.28 segundos.