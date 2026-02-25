Mexicano culpable por amaño de partidos

México.- México volvió a ser tendencia mundial luego de confirmarse que uno de sus futbolistas se declaró culpable por el amaño de partidos.

Se trata de Ulises Dávila, exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana, quien quedó involucrado en un escándalo de apuestas en Australia y recibió una sanción por parte del Tribunal Local de Downing Centre, en Sídney.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el jugador informó el cierre de su proceso legal y aceptó una multa de 11 mil dólares, después de que se comprobara que provocó de manera deliberada tarjetas amarillas durante su paso por las canchas.

El futbolista de 34 años, quien evitó pisar la cárcel debido a que sus acciones no alteraron el marcador en ninguno de los partidos en los que participó, agradeció el respaldo recibido durante el proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida. Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido. Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad. Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y equipo legal, así como a todas las personas que me acompañaron durante este tiempo", se lee en el comunicado.

Dávila, quien fue una de las figuras más destacadas de la A-League con el Macarthur Bulls, también ofreció disculpas a los afectados y afirmó que ahora buscará recuperar la normalidad en su vida.