logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México avanza en Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

Emoción en Qatar 2025: México avanza en Mundial Sub-17

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 01:42 p.m.
A
México avanza en Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al final, con el último partido de la Fase de Grupos, fue como la Selección Mexicana consiguió su boleto a la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub- 17.

México estaba prácticamente eliminado de la justa de Qatar 2025, pero logró colarse de milagro, por la vía del Fair Play.

La derrota (2-0) de Arabia Saudita frente a Mali le abrió la última posibilidad al Tricolor de Carlos Cariño. Con la misma diferencia de goles (-2), el mismo número de anotados y recibidos, todo se resolvió con el cuarto criterio.

Ahí, México fue mejor. En la Fase de Grupos recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el combinado árabe ocho, además de dos tarjetas rojas. Así fue como arañaron su boleto a la fase de eliminatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mini Tricolor fue el peor clasificado al entrar como el octavo mejor tercer lugar con apenas una victoria y ahora se medirá a la Selección de Argentina, el mejor clasificado con nueve puntos y una diferencia de goles de +9.

Sí, de nueva cuenta se medirán México y Argentina, ahora, en la categoría Sub-17. Recientemente lo hicieron en el Mundial Sub-20.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México avanza en Mundial Sub-17 gracias al Fair Play
México avanza en Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

México avanza en Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

SLP

El Universal

Emoción en Qatar 2025: México avanza en Mundial Sub-17

TUDN anuncia 3 grandes regresos para sus transmisiones
TUDN anuncia 3 grandes regresos para sus transmisiones

TUDN anuncia 3 grandes regresos para sus transmisiones

SLP

El Universal

Tres figuras reconocidas se unen a las transmisiones de TUDN

Estará México listo para el Mundial
Estará México listo para el Mundial

Estará México listo para el Mundial

SLP

AP

La presidenta Sheinbaum promete terminar obras a tiempo

Arremete jefe de Ferrari contra sus pilotos
Arremete jefe de Ferrari contra sus pilotos

Arremete jefe de Ferrari contra sus pilotos

SLP

AP