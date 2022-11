México busca acabar sequía de gol para seguir vivo en Qatar

Obligado a ganar y haciéndolo con una significativa dosis de goles, México se jugará el miércoles su suerte en el Mundial contra una Arabia Saudí que ambiciona clasificarse por segunda vez a la fase de eliminación directa.

México apenas ha cosechado un punto en dos presentaciones en Qatar, sin poder remecer el arco contrario. Hundido en el fondo del Grupo C y sin ser dueño de su destino, el Tri avista el fin de una racha de siete Copas Mundiales avanzando a la segunda ronda y firmar su peor actuación en un Mundial desde Argentina 1978.

"Debemos competir y competir y luchar hasta el final, mientras existan posibilidades la ilusión sigue intacta", escribió el arquero Guillermo Ochoa en su cuenta de Instagram. "Aún queda un juego donde todo puede pasar y depende de nosotros. Es momento de creer, esto aún no termina".

Ochoa tiene parte de razón. Aun no están eliminados, pero su futuro no depende enteramente de ellos.

El escenario más simple para seguir con vida en Qatar obliga a México a vencer a los árabes y esperar que Polonia haga lo propio con Argentina.

Los saudíes sí controlan su destino porque un triunfo los clasifica a la segunda ronda. En su sexta participación en Copas del Mundo tienen la oportunidad de clasificar a la segunda fase por primera vez desde Estados Unidos 1994.

Si los argentinos salen con un triunfo ante los polacos, en un partido que se realizará en horario paralelo, entonces los mexicanos deberán ganar y además revertir una diferencia negativa de dos goles y ganarle con un amplio margen a los saudíes.

"Mientras exista la posibilidad, siempre hay que intentarlo, de la misma manera en la que Arabia tiene la necesidad de ganar el partido, nosotros también la tenemos. Ellos requieren meter goles, nosotros también", dijo Gerardo Martino, el técnico argentino de México.

Un empate entre polacos y argentinos obligaría a los mexicanos a ganar por goleada para recuperar la diferencia negativa.

"Los chances son difíciles lo sabemos, ya que además necesitamos que del otro lado haya un ganador, si es por varios goles mejor, eso ayudaría un poco más, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer", agregó Martino.

Ese escenario es un problema. En sus últimos siete encuentros oficiales, los mexicanos sólo han marcado cuatro goles, dos de esos ante El Salvador que ya estaba eliminado, en el último encuentro por la clasificación.

"Se manejan bien los partidos, pero falta meter gol y eso es lo que necesitamos ya no tenemos más oportunidades, sabemos que tenemos que meter los más goles que podamos", dijo el delantero Henry Martín.

Contando Rusia 2018, México acumula cuatro partidos en fila en Copas del Mundo sin poder hacer goles. Se trata de un total de 384 minutos sin marcar en la máxima competencia. El último anotador fue Javier "Chicharito" Hernández, ante Corea del Sur, por la segunda fecha del Mundial pasado.

Hernández fue relegado por problemas fuera del campo y no es llamado a selección desde septiembre de 2019.

En Mundiales, la última ocasión que los mexicanos ganaron por diferencia de dos goles fue en Brasil 2014 al vencer 3-1 a Croacia. Esa fue también la última vez que el Tri logró concretar al menos tres goles en una Copa del Mundo donde su mejor resultado es un 4-0 que le endilgó a los salvadoreños en el Mundial de 1970.

No parece un panorama alentador para los mexicanos.

"Hay quedarle vuelta a la página ¿No? Creo que tenemos un poco de esperanza, hay que tener fe y hay que trabajarlo el siguiente partido en los siguientes días", dijo el delantero Hirving Lozano. "Mientras haya posibilidad, así sea del uno por ciento, vamos a luchar por eso".

Las altas posibilidades de una eliminación temprana para México han ocupado largos espacios en programas de televisión, radio y prensa mexicana que se lamentan anticipadamente por lo que podría pasar.

Hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el equipo dirigido por Martino.

"Quiero decirle a nuestros representantes de la selección mexicana de fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, hay que echarse para adelante, siempre", dijo el mandatario. "No se puede vencer al que no sabe rendirse. Ánimo".