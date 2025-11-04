logo pulso
México cae en su debut en el Mundial Sub-17

El equipo de Carlos Cariño deja buenas sensaciones a pesar de la derrota ante Corea del Sur

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 09:59 a.m.
A
Foto: FB Selección Nacional de México

Foto: FB Selección Nacional de México

El merecer o la injusticia serán dos palabras que ronden en la cabeza de toda la Selección Mexicana Sub-17, luego de caer frente a Corea del Sur, en su debut en el Mundial de la categoría.

México cayó (2-1) en su presentación en la justa de Qatar; sin embargo, el equipo de Carlos Cariño dejó buenas sensaciones.

La fortuna no fue tricolor en esta ocasión. El combinado nacional avisó en dos ocasiones, el gol parecía cerca, pero fueron los coreanos quienes pegaron primero en una accidentada jugada de tiro de esquina en la que Koo Hyun-bin empujó el balón al minuto 19.

El mini tricolor volvió a tomar el esférico y al 40´, Luis Gamboa aprovechó un error en la salida surcoreana, pero el meta Park Do-hun rechazó el baló con una impresionante atajada con el pie.

Pero cuatro minutos después México hizo valer su buen momento. Gamboa metió un centro perfecto al corazón del área para que Aldo de Nigris apareciera y empatara el encuentro con un cabezazo de "palomita".

Ya en el segundo tiempo, el arquero mexicano Santiago López falló en una precipitada salida. El equipo asiático tomó mal parado a México y el arquero salió de su área en un intento desesperado por llegar antes que el delantero; sin embargo, no tuvo éxito y dejó desprotegida su portería.

Nam Ian recibió un centro desde la banda y con un cabezazo hizo el gol que significó su primer triunfo en el Mundial Sub-17.

México jugará de nuevo el próximo viernes ante Costa de Marfil, quien cayó (4-1) ante la Selección de Suiza.

