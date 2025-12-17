México confirma 3 amistosos en 2026

México.- La Selección Mexicana regresará a la actividad en enero de 2026, lo hará con dos encuentros fuera de México y con jugadores únicamente de la Liga MX al no ser Fecha FIFA.

El Tricolor de Javier Aguirre enfrentará a las selecciones de Panamá y Bolivia, los días 22 y 25 de enero, respectivamente. Esto como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Ante los Canaleros será en el Estadio Rommel Fernández, de la capital panameña y frente a los sudamericanos el choque se llevará a cabo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Asimismo, este martes anunciaron que regresarán al estadio Corregidor de Querétaro, con un encuentro amistoso frente a la Selección de Islandia, este duelo será el 25 de febrero.

Ante los nórdicos también será un encuentro sin seleccionados "europeos", al no ser un encuentro programado en Fecha FIFA. Los tres cotejos serán con elementos únicamente que militan en la Liga MX.

"Todo el ciclo mundialista hemos enfrentado equipos de todas las Confederaciones, de visitante en condiciones como nos pidió Javier. Ahora ya hemos podido cerrar enero, febrero y marzo con Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica", declaró Duilio Davino.

"Estos partidos son muy importantes porque le dan posibilidad a los jugadores de nuestra liga para mostrarse y a Javier para ir definiendo la lista final", agregó el director deportivo de selecciones nacionales.

La venta de boletos para el México vs. Islandia en Querétaro será preferente Banorte e iniciará a partir del 15 de enero.

El duelo ante Islandia se dará a 41 años de la inauguración del Estadio Corregidora, que abrió sus puertas un 5 de febrero de 1985, con un partido entre México y Polonia; el juego terminó con victoria 5-0 para el Tricolor.