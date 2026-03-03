México es sitio seguro: Rommel Pacheco

CIUDAD DE MÉXICO.- La inesperada ola de violencia que sacudió a Guadalajara y otras ciudades tras la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", obligó a World Aquatics a cancelar la Copa del Mundo de Clavados en México, lo que generó incertidumbre sobre la capacidad del país para albergar competencias internacionales. Sin embargo, tras intensas negociaciones en Canadá, el certamen fue reincorporado al calendario deportivo.

En ese contexto, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que México es un país seguro y preparado para recibir grandes eventos, además de que subrayó que la vuelta del campeonato es prueba de la confianza internacional en la nación.

"México recibió, en estos días, diferentes eventos internacionales. Ese día [22 de febrero] se hizo algo importante y luego hubo unos incidentes, pero hoy, estamos en la normalidad. México está seguro y, en el tema de clavados, hablamos con los países que van a participar. Por logística, se tuvo que mover de fecha, pero lo seguiremos albergando. Falta definir la fecha que no afecte el calendario. El deporte da paz", mencionó.

Pacheco afirmó que su experiencia como clavadista internacional fue determinante para disipar las dudas de los dirigentes extranjeros. Al haber compartido competencias y forjado vínculos personales con muchos de ellos, transmitió de manera directa la seguridad de que México está preparado para recibirlos: "Mi experiencia como atleta ayudó a que sigamos siendo sede".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí