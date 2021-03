México golea a República Dominicana en el Preolímpico

La Selección Mexicanas Sub 23 goleó la noche de este jueves a su similar de República Dominicana 4-1 en el estadio Jalisco.

El equipo mexicano desde el arranque fue amo y dueño del cotejo, en los primeros minutos tuvo varias ocasiones de gol que no aprovecharon, pero fue al minuto 21 que Carlos Rodríguez abrió el marcador a favor de México.

El dominio de la selección tricolor fue aprovechado por los aficionados que asistieron al cotejo para que a todo pulmón dar el grito homofóbico, hasta que el sonido local interviniera para solicitar el abstenerse de continuar haciéndolo.

Para el complemento, apareció la figura de Sebastián Córdova para hacer su hat-tric a los minutos 50, 68 y 93 para golear a República Dominicana que solo consiguió anotar el gol de la honra a través de Edison Azcona, al 72, desde los once pasos luego de una falta dentro del área

Los dirigidos por Jaime Lozano buscan llegar a Tokio y tras vencer a República Dominicana dan su primer paso. Del preolímpico saldrán dos boletos a la justa olímpica, los que clasifiquen a la final serán los ganadores.