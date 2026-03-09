México propina paliza a Brasil

México.- La segunda noche de México en el Clásico Mundial tuvo aroma de fiesta grande. En el Daikin Park de Houston, la novena tricolor ofreció un espectáculo ofensivo que terminó con una contundente victoria de 16-0 sobre Brasil, un triunfo colocó a la novena tricolor con el ánimo a tope para su próximo desafío ante Estados Unidos.

El mensaje de México llegó desde el primer episodio. Apenas comenzó el juego y la ofensiva tricolor transformó la caja de bateo en una auténtica práctica de bateo. Nueve bateadores desfilaron frente al abridor brasileño Eric Pardinho, quien observó cómo la pelota cruzó el diamante una y otra vez.

Randy Arozarena encendió la chispa, Jonathan Aranda siguió con el ritmo y después aparecieron Alejandro Kirk, Nick Gonzales y Alek Thomas con imparables oportunos. El resultado fue un racimo de cuatro carreras que colocó a México al frente y que también marcó el tono del encuentro.

Brasil intentó respirar, pero la ofensiva mexicana no levantó el pie del acelerador. En la segunda entrada, Jarren Duran tomó turno con determinación y soltó un batazo de cuatro esquinas. El 5-0 ya lucía en la pizarra. El pitcheo mexicano mantuvo el control absoluto. Taijuan Walker dominó a la ofensiva brasileña. El derecho lanzó 3.1 entradas, enfrentó a 12 bateadores y no permitió hit ni carrera. Tres ponches y dos bases por bola completaron una actuación sólida que le permitió llevarse la victoria (Pardinho cargó con la derrota).

Mientras en las gradas la ola recorría el estadio, llegó la cuarta entrada y con ella los bates tricolores volvieron a tronar. Seis imparables cayeron como lluvia y el golpe más fuerte lo conectó Alejandro Kirk (cuatro carreras impulsadas). El catcher descargó un cuadrangular que amplió la ventaja. El episodio llegó a 11-0.

Brasil recurrió al relevo, pero el daño ya estaba hecho y la fiesta no terminó ahí. En la quinta entrada, Joey Meneses cruzó el plato tras un batazo productor de Alexis Wilson para el 12-0. Un inning después, Alek Thomas también mandó la pelota detrás de la barda y llevó por delante a Nick Gonzales 14-0.

Y cuando parecía que ya era suficiente, Julián Ornelas apareció con otro cuadrangular que impulsó a Jared Serna. El tablero marcó entonces un contundente 16-0 ¡Nocaut en la sexta entrada y victoria para México!. ¡Sí... triunfo tricolor!, el más amplio de México en la historia del Clásico Mundial, además de igualar la segunda mayor diferencia lograda por el equipo, junto con el 16-1 sobre Australia en 2009.

Con dos triunfos en la bolsa —tras el 8-2 ante Gran Bretaña— México llega encendido a su próximo desafío. Este lunes enfrentará a Estados Unidos, que enviará a la lomita a Paul Skenes.