México sufre pero clasifica al Mundial Femenil Sub-20

La selección mexicana femenil sub-20 sufrió y tuvo que forzar los penales para lograr el boleto al Mundial de la categoría. Este viernes, las mexicanas vencieron 4-2 (penales) al conjunto de Haití, en las Semifinales del Premundial Femenino de Concacaf.

La escuadra tricolor y su similar de Haití no pudieron destrabar el 1-1 que persistió los 120 minutos que duró el encuentro y, desde los 11 pasos, las mexicanas obtuvieron uno de los dos boletos que da la Concacaf para el Mundial en turno. Con el triunfo, México clasificó a la final del Premundial, donde enfrentará a Estados Unidos, el otro equipo invitado a la justa mundial.

El primer tanto del encuentro lo colgó el equipo haitiano en los botines de Dumonay, al minuto 55, de tiro libre. Tras el gol, el conjunto isleño sumó en confianza de cara al arco mexicano y metieron en apuros a la zaga azteca, aunque no lograron hacerse presentes nuevamente la pizarra.

Las nacionales no bajaron los brazos y se animaron a ir al frente con muchas ganas pero poca claridad. Los esfuerzos de las tricolores tuvieron efecto al minuto 67, cuando Joseline Montoya arribó al área haitiana y desde la pradera izquierda metió un centro que terminó clavándose de manera dramática y fortuita en la portería de Fleuriot; el balón techó a la arquera y sacudió las redes para empatar 1-1 el encuentro.

Luego de 90 minutos jugados con intensidad, el partido en el Estadio Félix Sánchez, en República Dominicana, tuvo que irse a los tiempos extra al no romperse la igualdad en el marcador. El primer agregado se cumplió sin mayores emociones. Ya en la segunda extensión de tiempo, las mexicanas mostraron signos de cansancio ante la fortaleza física de las haitianas. Los cartones no se movieron y la estratega tricolor, Mónica Vergara, terminó de quemar sus cuatro cambios. Todo estaba listo para definirse en penales.

Ya desde los once pasos, Maricarmen Reyes, Nicole Pérez, Nicole Soto y Gabriela Juárez, por México, se encargaron de hacer los goles, mientras que la arquera azteca Wendy Toledo detuvo un penal para conseguir el ansiado pase al certamen global.

México se enfrentará en la final a Estados Unidos, que logró avanzar tras vapulear 6-0 al representativo de República Dominicana. El Mundial Femenil Sub-20 de la FIFA se llevará a cabo en Costa Rica y Panamá el próximo mes de agosto.