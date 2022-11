México trabaja en el comité para la postulación como sede de los Juegos Olímpicos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, adelantó que ya están analizando quiénes conformarán el comité promotor que se encargará de realizar el proyecto para la postulación de México para buscar albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040.

"Estamos trabajando una lista amplia para poder sacar los mejores perfiles, para lograr que sea muy integral, incluyente y participativa", dijo Alcalá, destacó que quienes conformen el comité no recibirán recursos económicos, estos se presentarán hasta que se presente la candidatura.

De acuerdo con Alcalá los perfiles analizados hasta el momento son "gente analítica, que tienen nivel en cuanto a los entendimientos geopolíticos, estudios económicos, sociales y deportivos, que puedan hacer la gran presentación de un gran país", este grupo debe quedar listo el próximo 30 de noviembre.

Como dicho comité será también el encargado de evaluar qué otras ciudad podrían formar parte de la candidatura de México, Alcalá puntualizó que "hemos tenido pláticas con Tijuana, (sociedad civil) Guadalajara y Monterrey".

Al respecto de su primer año como presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Alcalá tiene claro que su mayor logro es poder generar ingresos propios en beneficio del deporte.

"Se reabrió el centro deportivo mexicano con recursos propios, esos es histórico, ha tenido un año complicado económicamente, pero hemos entendido que los modelos económicos ya cambiaron y no debemos tener miedo de rentar instalaciones", afirmó la exclavadista.

En ese sentido, la presidenta del COM se dice contenta por la relación actual que ha generado el organismo con los atletas.

"El COM está volviendo a su causa, abrir las puertas, tener a los atletas, construyendo los sueños de ellos, porque es nuestra razón de ser, hay que ayudarlos a cumplir su sueño", sentenció.