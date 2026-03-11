logo pulso
México va por su pase a cuartos de final ante Italia

Italia podría clasificar incluso perdiendo, pero con margen limitado de carreras.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:58 p.m.
A
CIUDAD DE

MÉXICO
, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- No hay mañana para la Selección Mexicana de Beisbol

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


. Este miércoles, la novena de Benjamín Gil buscará su boleto a los Cuartos de Final del Clásico Mundial 2026, frente a la Selección de Italia.
Luego de la sorpresiva victoria italiana frente a Estados Unidos, la definición del Pool B podría ser una locura en caso de que México se imponga.
¿Qué necesita la novena mexicana? Ganar. No hay más para el equipo nacional. Con una victoria estará clasificado a los Cuartos de Final.
Lo que podría definirse es quién los acompañaría como el segundo clasificado. Italia aun perdiendo podría meterse a la siguiente ronda, pero no debe perder por más de cuatro carreras.
Si la Selección Mexicana se impone por cinco carreras o más, será Estados Unidos quien clasifique a la ronda de Cuartos de Final. Todo se define esta tarde en el Daikin Park de Houston, Texas, casa de los Astros.
¿Cuándo y dónde ver el México vs Italia?
El abridor por parte de la Selección Mexicana de Beisbol será el tijuanense Javier Assad.
Fecha: Miércoles 11 de marzo
Horario: 17:00
Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN y Disney+
Sede: Daikin Park
Así jugará la Selección Mexicana esta tarde frente a Italia en su último partido de la Fase de grupos.
JD Jarren Durán
JI Randy Arozarena
1B Jonathan Aranda
C Alejandro Kirk
BD Joey Meneses
3B Nacho Álvarez Jr.
2B Nick Gonzales
JC Alek Thomas
SS Joey Ortiz
P Javier Assad

MINUTO A MINUTO

