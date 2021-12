Mi forma de juego no la voy a cambiar jamás: Sambueza

México.- Cuando Rubens Sambueza fue notificado por Antonio Naleson "Sinha", director deportivo del Toluca, de que no entraba en planes para el Clausura 2022, las llamadas a "Sambu" fueron varias, pero al final se quedó con la primera opción.

El atacante argentino agradeció que fueron los primeros que confiaron en él, por lo que ahora vestirá la camiseta del Atlético de San Luis.

"Se contacta la gente de San Luis al ver que Toluca no me iba a tener en cuenta... Se comunica Sinha, me hace saber que no entraba en planes. Nos pusimos de acuerdo con San Luis, se portaron bien y ahí comenzamos; fueron los primeros en confiar en mí, me dan está posibilidad, esta camiseta importante y ahora vengo con muchas ganas", declaró en su presentación con los potosinos.

Aquel Rubens intenso, irreverente y entregado que se vio en los otros equipos que defendido en México, se seguirá viendo con la institución sanluisina. Así lo declara el ex de América.

"Creo que mi forma de jugar no la voy a cambiar jamás, me ha llevado a conseguir cosas importantes, estar en clubes importantes. Tengo que seguir peleando, ser el mejor pasador, mi idea es seguir compitiendo y ayudar al grupo. Veo un grupo dinámico, necesita pausa y nos estamos armando bien. Tengo la cabeza en cosas positivas", aseveró.

Sambueza reconoce que será un reto mayor y sabe perfectamente de qué manera aportará al conjunto dirigido por el uruguayo Marcelo Méndez.

"Son retos que uno acepta y si fuera color de rosa sería hermoso. San Luis es un club que ha cambiado muchísimo, con muy buenos jugadores, que el torneo pasado estuvieron muy cerca de seguir trascendiendo. En este poquito tiempo han demostrado valentía, hemos hecho buena pretemporada... Yo puedo aportar experiencia, darle pausa al juego, no ser tan vertical, para eso me trajeron. Es un plantel joven y vamos a correr todos", explicó.

Atlético de San Luis será el séptimo equipo que Rubens Sambueza defienda en la Liga MX. Los otros fueron: Pumas, Estudiantes Tecos, América, León, Pachuca y Toluca.